Rechaza Taddei señalamientos de corrupción en el INE; anuncia auditorías de la ASF

Rechaza Taddei señalamientos de corrupción. Foto: Uno TV

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó categóricamente los señalamientos sobre presuntas anomalías en contrataciones e irregularidades administrativas dentro del órgano electoral.

En respuesta, anunció la solicitud formal de nuevas revisiones por parte del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Desmiente vínculo con presunto “chofer proveedor”

Ante las informaciones que señalan a Jonathan Navarrete Torres —registrado previamente como chofer de la presidencia del INE con un sueldo superior a 45 mil pesos mensuales— y sus vínculos con empresas proveedoras como Corporativo Zeg, Taddei aclaró que dichas personas ya no laboran en el instituto y negó que haya sido su conductor personal.

“Las personas que se mencionan en estas últimas notas no forman parte del personal del Instituto; sí formaron en su momento y se cuenta en esta institución con la documentación presentada por ellos…. Pasan por los filtros de esta institución, pasan por la revisión del Órgano Interno de Control y en este momento no son parte de esta institución. En el caso de una de ellas, jamás fue mi chofer”. Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE.

“No tenemos empresas favoritas”

La presidenta del INE negó que existan preferencias o favoritismos hacia firmas como Corporativo Zeg o Cajas Graf, asegurando que la contratación pública en el organismo se rige por la competencia y la legalidad.

Como antecedente, recordó su gestión al frente del Instituto Electoral de Sonora (2014-2021), donde se adjudicaron contratos a seis empresas distintas, e hizo un repaso del historial de prestadores de servicio desde la etapa del IFE.

“Esta presidencia no tiene empresas favoritas. ¿Por qué? Pues porque en la contratación pública lo que debe de existir son reglas, expedientes, competencia —cuando así corresponda— y decisiones que puedan revisarse”. Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE.

Pide intervención de la ASF y envía mensaje a actores políticos

Para despejar cualquier duda sobre la transparencia institucional, Taddei confirmó que todos los expedientes fueron turnados al OIC y que requerirá una auditoría directa a la ASF.

“Solicitaré a la Auditoría Superior de la Federación que de nuevo regrese y revise para dar tranquilidad sobre este asunto, porque lo que aquí sí no existe es esa imagen que se quiere construir del instituto”. Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE.

Asimismo, la consejera presidenta hizo un llamado a la responsabilidad política de cara a las próximas contiendas electorales, advirtiendo contra el uso de descalificaciones infundadas:

“A ellos les decimos: ese no es el camino, así no se ganan las elecciones”.

Presentan el portal “INE Siempre a la Vista”

Como parte de las medidas para fortalecer la rendición de cuentas, las autoridades electorales presentaron la plataforma digital “INE Siempre a la Vista”, la cual permitirá a la ciudadanía consultar el uso de los recursos públicos en tiempo real.

“Es un portal para que cualquier persona pueda entender cómo contrata el instituto y seguir el avance de sus contrataciones”. Liliana Díaz de León, directora ejecutiva de Administración del INE.

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