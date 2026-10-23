¿Quién es David “N”, alias “Mando 20”, presunto responsable del atentado con coche bomba en Coahuayana, Michoacán?

¿Quién es David “N”, “Mando 20”? Fotos: Cuartoscuro/SSPC

Autoridades de seguridad federales dieron a conocer que detuvieron a un sujeto identificado como David “N”, alias “Mando 20”, quien sería el presunto responsable del atentado con coche bomba que ocurrió en diciembre de 2025 en el municipio de Coahuayana, en el estado de Michoacán.

Detienen a presunto responsable de atentado con coche bomba en Coahuayana

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que detuvieron a un hombre identificado como David “N”, alias “Mando 20”, quien sería el presunto responsable del atentado con coche bomba que ocurrió el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

De acuerdo con el secretario, fue detenido en Tecomán, Colima junto con dos hombres más identificados como Sinuhe “N” y Cristian “N”, durante cateos hechos en dos inmuebles como parte de las indagatorias por el caso.

Las autoridades también aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante las operaciones, además de otros indicios que podrían contribuir a las investigaciones del atentado.

García Harfuch destacó que su detención fue resultado de una investigación coordinada entre la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal.

Derivado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se realizaron cateos en dos inmuebles… pic.twitter.com/qZFtxrT4up — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

¿Quién es David “N”, alias “Mando 20”?

Según información compartida por García Harfuch, David “N” estaría vinculado con una célula del CJNG que opera en el sur de Colima y zonas cercanas a Michoacán.

También las líneas de investigación apuntan que el “Mando 20” es el presunto responsable del atentado con coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ocurrido el 6 de diciembre de 2025, aunque las investigaciones continúan para esclarecer la participación de todos los involucrados.

Las corporaciones buscan determinar quiénes participaron directamente en la explosión y quiénes pudieron haber ordenado la agresión.

Atentado con coche bomba en Coahuayana

El ataque ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando un vehículo con explosivos detonó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria y la comandancia municipal de Coahuayana, Michoacán.

La explosión dejó seis personas muertas, incluidas víctimas que murieron después a causa de sus heridas, y más de una decena de lesionados.

La Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones y abrió líneas relacionadas con posibles delitos de terrorismo y delincuencia organizada.

Entre los elementos reportados se encuentra que la camioneta utilizada en el atentado habría ingresado a Michoacán desde Colima por la carretera federal 200.

Las primeras averiguaciones de las autoridades apuntaban que el atentado se había producido por disputas entre organizaciones criminales por el control territorial de la región entre Colima y Michoacán, específicamente entre células vinculadas al CJNG y Cárteles Unidos.

Por último, García Harfuch señaló que continuarán las indagatorias para esclarecer el ataque, identificar a todos los participantes y llevarlos ante la justicia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.