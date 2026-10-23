“Queremos justicia para Janeth”: Charo, Michoacán, se moviliza tras feminicidio de joven de 27 años

Exigen justicia por el feminicidio de Janeth. Foto: Charbell Lucio

Habitantes del municipio de Charo, en Michoacán, salieron a las calles para manifestarse y exigir justicia por el feminicidio de Janeth, una joven de 27 años de edad que fue localizada sin vida y con huellas de violencia al interior de su casa.

De acuerdo con las autoridades estatales, ya hay tres personas detenidas y las investigaciones por el caso continúan bajo el protocolo de feminicidio.

Charo exige justicia por el feminicidio de Janeth

Con gritos de “¡Queremos justicia!”, los habitantes de Charo salieron a las calles para pedir que el asesinato de la joven no quede impune.

De acuerdo con los pobladores, se trata del primer feminicidio registrado en el municipio, por lo que llamaron a la comunidad a mantenerse unida para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“Lamentablemente es el primer caso de feminicidio en Charo y no podemos esperarnos a que esto siga pasando”, expresó uno de los manifestantes, quien pidió que este crimen sea el último en la localidad.

La comunidad señaló como presuntos responsables a operadores de juegos mecánicos que llegaron recientemente a la cabecera municipal para las celebraciones del pueblo.

Sin embargo, esta versión forma parte de los señalamientos de los pobladores y corresponde a las autoridades esclarecer los hechos.

Fiscalía de Michoacán investiga el caso

El fiscal interino de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, confirmó que tres personas fueron detenidas por el ayuntamiento por motivos administrativos y posteriormente entrevistadas por su posible conocimiento de los hechos.

“Ya tenemos en identificación a un probable responsable”, declaró el funcionario, quien aseguró que las autoridades agotarán las investigaciones y que “no habrá impunidad”.

Tras conocerse el crimen, habitantes bloquearon la localidad y derribaron los juegos mecánicos instalados junto a la plaza principal.

Debido a los disturbios, la presidencia municipal permanece cerrada.

Familia de Janeth pide que el crimen no quede impune

Janeth se dedicaba a la venta de pollo y era la mayor de cinco hermanos. Sus familiares la recuerdan como una persona alegre, querida por sus amistades y que disfrutaba de la vida.

“Que sigan haciendo justicia, porque no quiero que se quede así”, pidió un familiar, quien también solicitó que las autoridades continúen buscando al responsable.

Mientras los familiares de Janeth velan sus restos, habitantes de Charo se muestran conmocionados por este feminicidio y están a la espera de los avances de las investigaciones para esclarecer el caso y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

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