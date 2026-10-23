Noche de Ánimas en Janitzio: panteón cerrará a turistas por rehabilitación, pero habrá andador panorámico en Michoacán

Cerrará panteón de Janitzio a turistas. Foto: Secretaría de Turismo de Michoacán.

Las autoridades de Michoacán dieron a conocer que el panteón de la isla de Janitzio estará cerrado a los turistas durante la llamada Noche de Ánimas 2026, una de las celebraciones del Día de Muertos más tradicionales de México. Sin embargo, las familias locales sí tendrán acceso a este lugar.

Cierran el panteón de Janitzio a los turistas

La Secretaría de Turismo de Michoacán, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, dio a conocer que el panteón de la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, no estará abierto para turistas durante la llamada Noche de Ánimas, una las celebraciones más emblemáticas del Día de Muertos.

De acuerdo con la dependencia estatal michoacana, a este panteón sí podrán tener acceso las familias de la comunidad local, por lo que podrán seguir realizando sus tradiciones en estas fechas festivas.

Como alternativa para los visitantes, las autoridades indicaron que se habilitará un andador panorámico con acceso controlado y flujo continuo. De esta manera, podrán mirar el panteón y las vistas al lago de Pátzcuaro.

¿Por qué se cierra el panteón?

La Secretaría de Turismo de Michoacán señala que el panteón de Janitzio cerrará para turistas por trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Turismo federal y la comunidad de Janitzio.

En este sentido, las obras contemplan la estabilización del terreno, el reforzamiento de la barda perimetral, la construcción de una pasarela y una terraza-mirador, así como la rehabilitación de jardines y áreas verdes.

De acuerdo con las autoridades michoacanas, estas intervenciones buscan conservar el valor patrimonial del espacio y mejorar sus condiciones.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy, señaló que estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

¿Qué habrá en Janitzio durante la Noche de Ánimas?

A pesar de que no habrá acceso para turistas al panteón de Janitzio, sí habrá otras atracciones durante la Noche de Ánimas. Al respecto, la Secretaría de Turismo destaca las siguientes:

Altares monumentales

Actividades tradicionales

Andador panorámico para observar el panteón y el lago de Pátzcuaro

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