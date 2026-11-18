En el marco de Conéctate Emprendedor 2026, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó la primera edición de la Feria de Créditos con el propósito de acercar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) del municipio de Puebla las opciones de financiamiento disponibles para impulsar su desarrollo a través de la Secretaría de Economía y Turismo del Gobierno de la Ciudad.

Asimismo, se realizó la entrega simbólica de cheques de la iniciativa “Tu Crédito Imparable” a personas beneficiarias de los esquemas “Tu Crédito Individual” y “Tu Crédito Mujer”. De igual forma, se llevó a cabo la conferencia “Los 5 Dolores financieros de las Empresas” a cargo de Moris Dieck, consultor en la que abordó los principales retos en la materia que enfrentan los negocios.

Pepe Chedraui encabezó la primera edición de la Feria de Créditos

En su discurso, el alcalde Pepe Chedraui resaltó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas como principales generadoras de empleo y parte fundamental de la economía de la capital. Además, reiteró el compromiso del Gobierno de la Ciudad de impulsar estos espacios que acerquen alternativas de financiamiento y contribuyan al desarrollo de los negocios poblanos.

“Eso es lo que queremos: que puedan crecer sus empleos, que puedan crecer su derrama económica. La generación de empleo, el 90% de la generación de empleo lo hacen las pymes, las micro y pequeñas empresas. Es parte fundamental de la economía en Puebla, por supuesto, y en México como país”, expresó.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, subrayó que los financiamientos no son una deuda, sino una herramienta para fortalecer sus negocios, y agregó que pensando en eso, el Gobierno de la Ciudad a través del equipo de esta dependencia se dio a la tarea de celebrar esta Feria de Créditos, que reúne a 19 instituciones bancarias y crediticias, que traen sus mejores opciones de préstamos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes).

Asimismo, invitó a las y los asistentes a escuchar con atención la conferencia del especialista, Moris Dieck, “Los 5 dolores financieros de las empresas“, para identificar los errores en los que pueden incurrir en sus proyectos y desarrollen habilidades para administrar mejor sus recursos, de modo que aprovechen las oportunidades que se le presenten.

Por otro lado, Beatriz Camacho, presidenta de Coparmex Puebla, reconoció el trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad para acercar herramientas y alternativas de financiamiento a las y los poblanos, a fin de impulsar el crecimiento y fortalecimiento de sus negocios.

Así fue la primera edición de la Feria de Créditos

El encuentro reunió a 19 entidades financieras para acercar a las y los poblanos la oferta de financiamiento disponible. Además, se contó con la participación de Nacional Financiera para presentar la estrategia nacional “Plan México”, mediante la cual el Gobierno de México ha dispuesto 120 mil millones de pesos para la colocación de créditos empresariales.

Como parte de las actividades, se llevaron a cabo las ponencias “La Ruta al crédito, mejores prácticas en Pymes para obtenerlo”, a cargo de Banca Mifel y “Tu Negocio en movimiento, uso estratégico del crédito”, presentada por BBVA.

Con estas acciones, el Gobierno de Pepe Chedraui refrenda su compromiso de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante estrategias que faciliten el acceso al financiamiento, fortalezcan sus negocios y generen mejores oportunidades para todas y todos en la capital poblana.

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