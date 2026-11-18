Trabajadores de Pemex realizan plantón en Chiapas. Foto: AFP.

Trabajadores jubilados, pensionados y activos de Petróleos Mexicanos (Pemex) continúan con un plantón por tiempo indefinido en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), en Puerto Madero, municipio de Tapachula, Chiapas, luego de acusar el incumplimiento de los acuerdos que permitieron retirar una primera protesta el pasado 4 de noviembre.

Trabajadores de Pemex exigen servicios médicos en Chiapas

Los inconformes aseguraron que, a 12 días de haber alcanzado un supuesto arreglo con representantes de Pemex y el Hospital Santa Fe de Tapachula, los servicios médicos continúan sin restablecerse de manera integral, pues únicamente tienen acceso a hospitalización y urgencias, pero carecen de medicamentos y atención de especialidades.

El compromiso, dicen, se cumplió de manera mínima y acusan que las autoridades únicamente buscaron convencerlos de retirar la protesta sin resolver el problema de fondo.

Señalan que uno de los principales problemas es el suministro de medicamentos, debido a que el nuevo esquema contempla emitir una receta y esperar hasta 24 horas para iniciar el proceso de entrega, al que se sumarían otras 72 horas para recibirlos.

Se cuestionan que la farmacia habilitada para atender a los derechohabientes únicamente cuente con alrededor de 50 medicamentos, cuando el catálogo de Pemex contempla 586 claves, entre medicamentos de patente y genéricos.

Aseguran que la responsabilidad de los servicios médicos es de Pemex

Aseguran que la responsabilidad de garantizar los servicios médicos sigue siendo de Pemex, independientemente de las empresas contratadas para prestar la atención, y consideran que el esquema implementado con Atlantis no ha resuelto las necesidades de los trabajadores y sus familias.

Como parte de sus denuncias, recordaron que en febrero del año pasado falleció un compañero al que relacionó con la falta de atención médica, mientras que hace menos de un mes otro trabajador estuvo a punto de perder la vida al no recibir atención oportuna.

Advirtieron que el plantón permanecerá por tiempo indefinido y que no existe una fecha para levantarlo, pese a reconocer que la protesta podría generar afectaciones en la distribución de combustibles.

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