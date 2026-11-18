Bloqueos en Poza Rica. Fotos: Pexels/SSP Veracruz

Autoridades del estado de Veracruz reportan algunos bloqueos en Poza Rica con automóviles incendiados y hasta ponchallantas. Por esta razón, señalaron, han desplegado un operativo de seguridad en la periferia de esta ciudad.

🚨 #ÚltimaHora | Reportan bloqueos y quema de vehículos en Veracruz, en zonas de Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán y Papantla pic.twitter.com/qXkZ462GAu — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) November 18, 2026

Bloqueos en Poza Rica, Veracruz

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en las primeras horas de este miércoles 18 de noviembre de 2026 detectaron tres vehículos incendiados, así como la presencia de objetos ponchallantas en la ciudad de Poza Rica.

Según las autoridades estatales, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por estos hechos, solamente se registraron daños

en los neumáticos de algunos vehículos.

#Entérate| En Veracruz, se reportó quema de vehículos y colocación de ponchallantas, en Poza Rica y Tihuatlán.



En ambas demarcaciones se reporta un fuerte despliegue de seguridad.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/0Df9uwgAjL — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) November 18, 2026

Despliegan operativo de seguridad

Las autoridades veracruzanas aseguraron que desplegaron un operativo de seguridad en la ciudad de Poza Rica para intentar localizar a los presuntos responsables de los hechos que se registraron en las primeras horas de este miércoles.

Al respecto, agregaron que las operaciones y recorridos policiales se realizan principalmente en la periferia de la ciudad del estado, en coordinación con fuerzas de seguridad federales y municipales.

“La SSP exhorta a la ciudadanía a reportar al 089 cualquier indicio que ayude a localizar a los presuntos responsables”, indicaron por último.

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