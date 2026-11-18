Alguaciles de Texas tienen hasta el 1 de diciembre para firmar con ICE. Foto: AFP

Los alguaciles de Texas tienen hasta el 1 de diciembre de 2026 para firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permite a su personal realizar algunas tareas de agentes de inmigración, como lo exige la ley estatal SB 8, según el texto final de la ley publicado en LegiScan.

A mediados de septiembre, 202 de las 232 oficinas de alguaciles obligadas tenían ese acuerdo y 30 no, según datos de ICE y de la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas recopilados por KXAN. Además, el plazo llega en medio de un cambio político, porque el procurador general electo, el demócrata Nathan Johnson, votó contra la ley y será quien decida si demanda a los alguaciles que no cumplan.

Para un inmigrante sin papeles, esa expansión tiene un impacto directo debido a que una falta menor, como manejar sin licencia, puede terminar en arresto y en la cárcel del condado, donde operan dos de los tres modelos de estos acuerdos. Sin embargo, no todas las multas de tránsito llevan a la cárcel, y el camino entre la cárcel y ICE tampoco nació con la SB 8: desde 2017, la ley de Texas obliga a los alguaciles a entregar a ICE a personas arrestadas por otros cargos cuando la revisión de antecedentes indica que podrían no tener estatus legal, según un reportaje de NPR.

¿Qué exige la ley SB 8 a los alguaciles de los condados que tienen cárcel?

La SB 8 entró en vigor el 1 de enero de 2026 y fijó el 1 de diciembre como fecha límite para cumplir. Desde entonces, el alguacil de cada condado que opera una cárcel, o que la contrata con una empresa privada, debe pedir un acuerdo 287(g) o uno similar con ICE, y si su solicitud no es aceptada, debe renovarla al menos una vez al año.

La ley tampoco se queda en el papel, porque exige que cada alguacil destine personal y presupuesto para cumplir el acuerdo. Para ayudar con ese gasto, el contralor de Texas administra subvenciones que van de 80,000 dólares para los condados más pequeños a 140,000 dólares para los de un millón de habitantes o más. Asimismo, la SB 8 dejó en manos de cada alguacil la elección del tipo de acuerdo.

¿Qué es un acuerdo 287(g) y qué funciones de inmigración pueden asumir los agentes locales?

Un acuerdo 287(g) permite que ICE delegue en policías y alguaciles algunas tareas de un agente de inmigración, después de capacitarlos. Su nombre viene de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y forma parte de los miles de acuerdos que ICE ha firmado con policías locales en Estados Unidos.

Según un folleto oficial de ICE, el programa funciona con tres modelos:

Modelo de cárcel: los agentes identifican y procesan a inmigrantes deportables que tienen cargos penales pendientes o activos

los agentes identifican y procesan a inmigrantes deportables que tienen cargos penales pendientes o activos Agente de órdenes de arresto: los agentes entregan y ejecutan órdenes administrativas de ICE contra personas que ya están bajo su custodia

los agentes entregan y ejecutan órdenes administrativas de ICE contra personas que ya están bajo su custodia Fuerza de tarea: los agentes ejercen funciones limitadas de inmigración durante su trabajo policial de rutina

De esos tres, solo la fuerza de tarea lleva funciones de inmigración a la calle, mientras que los otros dos se limitan a la cárcel. Por otro lado, la SB 8 aplica a los alguaciles y no a las policías municipales, aunque algunas policías de ciudades de Texas firmaron acuerdos 287(g) por su cuenta.

¿Qué pasa con los alguaciles que no cumplan antes del 1 de diciembre?

La ley permite que el procurador general de Texas demande ante un tribunal de distrito al alguacil que no cumpla y que le cobre los gastos del juicio. En cambio, la SB 8 solo prevé esa demanda civil y no fija multas ni sanciones penales para los alguaciles, aunque sí exige a quienes no tengan acuerdo entregar cada año una prueba de que intentaron firmarlo.

Antes de la fecha límite, el procurador Ken Paxton abrió una investigación contra la alguacil de Dallas, Marian Brown, y le exigió pedir un acuerdo 287(g) y reportar a su oficina antes del 1 de junio de 2026, según un comunicado de la Procuraduría de Texas.

Sin embargo, el panorama cambió con la elección de noviembre. Johnson, quien asumirá la Procuraduría después del 1 de diciembre, dijo a KXAN que tendrá discreción para reconocer razones legítimas de seguridad pública de un alguacil antes de decidir si lo demanda. Además, legisladores demócratas presentaron un proyecto para derogar la ley.

Texas SB 8 sets a Dec. 1 deadline for sheriff–ICE agreements. What changes at local jails, and who pays? Montgomery County says its program dates to 2020. We’ve requested Harris County’s plans. #Houston #SB8 #FOX26 pic.twitter.com/4ZufANmByM — Karys Belger (@KarysBelger) November 18, 2026

¿Qué significa para un inmigrante detenido por una falta menor en un condado de Texas?

Todo depende de si la persona recibe un citatorio o si la arrestan. De acuerdo con el Código de Transporte de Texas, el agente debe dar un citatorio y no arrestar por exceso de velocidad, uso del celular al manejar o envase abierto de alcohol, siempre que la persona firme el compromiso de presentarse en la corte. En la mayoría de las demás faltas de tránsito, en cambio, el arresto es posible.

Si la persona termina en la cárcel, el personal con funciones de ICE puede identificarla o entregarle una orden de ICE, según el modelo del condado, y ICE puede pedir que la retengan. Esa solicitud, conocida como detainer, permite mantenerla bajo custodia hasta 48 horas, sin contar sábados, domingos ni días festivos, para que ICE la recoja, según el reglamento federal.

¿Qué derechos conserva una persona que es detenida y entregada a ICE?

Una persona bajo custodia de ICE puede tener abogado, pero el gobierno no se lo paga ni se lo asigna. Por eso, ICE remite a la lista de proveedores legales gratuitos de la corte de inmigración, que se actualiza cada trimestre, según su hoja de recursos legales.

Además, las normas de detención de ICE reconocen otros derechos básicos que conviene conocer antes de una emergencia:

Hacer llamadas gratuitas a los proveedores legales de la lista oficial

Comunicarse con el consulado de su país

Hablar en privado por teléfono sobre asuntos legales

Recibir visitas de su abogado y de funcionarios consulares

Estos puntos están en el estándar de acceso telefónico de ICE y en su estándar de visitas. Por otra parte, la persona puede guardar silencio sobre su lugar de nacimiento o su estatus y no está obligada a firmar documentos que no entienda, sobre todo sin consultar antes a un abogado.

Mientras tanto, la familia puede localizar a un detenido en el sistema oficial de ICE con su número A o con su nombre y país de nacimiento. También conviene tener a la mano el teléfono de un abogado o de una organización de ayuda legal, y que algún familiar sepa dónde están los documentos importantes.

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