El peligro de dormir con un anafre encendido. Foto: Shutterstock

Con la llegada de las bajas temperaturas, algunas personas recurren a anafres, braseros o estufas para calentar sus hogares, sin embargo, utilizarlos en espacios cerrados o dormir cerca de estos aparatos puede poner en riesgo la vida por intoxicación por monóxido de carbono.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtió que durante la temporada invernal aumenta la probabilidad de intoxicaciones por este gas, que se produce por la combustión y puede acumularse en lugares sin ventilación adecuada.

En una publicación el organismo recordó que el monóxido de carbono es un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal, por lo que llamó a la población a tomar precauciones al intentar protegerse del frío.

🥶😷 La #TemporadaDeFrío está aquí. Por seguridad, no utilices 🔥 braseros, anafres, hornos ni estufas para calentar tu vivienda. 🧥 Abrígate con ropa gruesa y calzado cerrado. 🍊 Consume alimentos nutritivos y frutas de temporada.



Consulta:

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¿Qué pasa si duermes con un anafre encendido?

El humo producto de la combustión puede provocar dolor de cabeza, mareos, vómito y pérdida del conocimiento, además, una intoxicación puede dejar secuelas neurológicas permanentes e incluso ocasionar la muerte.

El peligro radica en que el monóxido de carbono no puede detectarse a través de los sentidos, por lo que las personas pueden exponerse sin darse cuenta, particularmente cuando permanecen en habitaciones cerradas mientras descansan o duermen.

Ante este riesgo, el Cenapred recomienda evitar el uso de braseros, hornos y estufas para calentar las viviendas, así como no dormir cerca de ningún tipo de calentador.

¿Cómo evitar una intoxicación por monóxido de carbono?

Para prevenir accidentes durante la temporada de frío, el Cenapred emitió las siguientes recomendaciones:

No utilices braseros, hornos ni estufas para calentar tu casa

No duermas cerca de ningún tipo de calentador

Mantén ventilados los ambientes donde haya fuentes de combustión y calor

Revisa que las rejillas de ventilación no estén obstruidas

Si instalas un calentador eléctrico, sigue sus instrucciones de uso y mantenimiento

En caso de sospecha de intoxicación, el organismo recomienda ventilar el lugar y llamar al servicio de salud o a las autoridades de Protección Civil de la localidad.

¿Cómo protegerte del frío durante el invierno?

El Cenapred también recomienda abrigarse con ropa gruesa y calzado cerrado, proteger la cabeza, manos, orejas y rostro, así como cubrir la nariz y boca al salir de un lugar caliente para evitar aspirar aire frío.

👷 En el #Cenapred sabemos que identificar riesgos nos ayuda a prepararnos mejor.



❄️ Ante un #FrenteFrío sigue los avisos de:

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Además, aconseja limitar el tiempo al aire libre cuando las temperaturas sean bajas, consumir alimentos nutritivos, frutas, nueces y líquidos, de preferencia tibios.

Las niñas y niños, las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas son algunos de los grupos más vulnerables ante las condiciones invernales, por lo que requieren especial atención durante esta temporada.

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