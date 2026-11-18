Ambos países se venden componentes electrónicos. Foto: UnoTV.

México busca estrechar su relación comercial con Vietnam en la Cumbre de la APEC en un momento donde existe un gran déficit comercial de 4 mil 144 millones de dólares y donde el país asiático lleva la ventaja económica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en sus redes sociales una foto sobre la reunión con su homólogo vientamita, Tô Lâm, celebrada este 18 de noviembre.

En el encuentro, dialogaron sobre el fortalecimiento del comercio bilateral y la próxima edición de la APEC, que se celebrará en Vietnam en 2027.

Esta reunión ocurrió previo al inicio formal de la Cumbre de la APEC, y tras sostener encuentros con Xi Jinping, presidente de China; Donald Trump, de Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Vietnam domina la relación comercial, pues vende a México más productos de los que importa, principalmente circuitos electrónicos para la industria tecnológica, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía mexicana.

Relación comercial de México y Vietnam

Para agosto, existió un déficit de 4 mil millones de dólares, debido a que México compra más productos a Vietnam de los que vende a dicho país.

Durante ese mes, las exportaciones mexicanas, procedentes de Vietnam, alcanzaron un valor de 4 mil 213 millones de dólares, mientras que el país asiático compró a México productos por un valor de 68 millones.

En cambio, entre enero y agosto, solo el 0.54% de las exportaciones mexicanas fueron para Vietnam, lo que equivale a un valor acumulado de mercancías por 297 millones de dólares.

Vietnam participa en el 5.15% de las importaciones que recibe México, calculadas en 27 mil 767 millones de dólares, lo que refleja otro déficit que juega a favor del país asiático por 27 mil 470 millones de dólares en mercancías.

Los circuitos electrónicos integrados fueron los productos más enviados de México a Vietnam en 2024, lo que representó un valor de 70.9 millones de dólares.

El país asiático exportó a México el mismo tipo de producto, aunque por un valor de 2 mil 413 millones de dólares.

La diferencia también se nota en las remesas: México captó 21.7 mil dólares enviados desde el país asiático, durante el segundo trimestre del año, mientras que Vietnam recibió 649 mil dólares desde nuestro país.

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