Nueva York se prepara para el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026. Foto: AFP

El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 combinará actuaciones de Feid, Megan Moroney y Teddy Swims con un repaso por los personajes que han acompañado su historia. Para su edición número 100, la celebración del Día de Acción de Gracias sumará siete carrozas nuevas y 100 elementos inflables en las calles de Nueva York para el evento del jueves 26 de noviembre.

Artistas de Macy’s 2026: las presentaciones en Herald Square y las carrozas

Baha Men

Natasha Bedingfield

Blues Traveler

DEVO

Feid

Mckenna Grace

Icona Pop

Il Volo

Indigo Girls

Jimmy Fallon & The Roots

JoJo

Wyclef Jean

Queen Latifah

Natalie Merchant

Jamie Miller

Ryan Peter Murphy

Leslie Odom Jr.

Keke Palmer

Anthony Ramos

RIIZE

Smash Mouth

Megan Moroney y Teddy Swims actuarán frente a la tienda de Macy’s en Herald Square, uno de los escenarios centrales de la transmisión. También participará EJAE, mientras que Megan Hilty encabezará un homenaje a Dolly Parton.

🎈 NEW for Macy’s 100th Thanksgiving Parade in NYC!



Nov. 25: Public balloon inflation, 1–6 PM. Enter at W72nd & Columbus.



For the first time, additional balloons will inflate overnight on W72nd!



Floats extend to W88th. No parade viewing on CPW’s west side at W72nd. pic.twitter.com/ZGE8JMB5ai — NYC Photographer (@NYCkopp) November 18, 2026

Feid forma parte del grupo de artistas que se presentarán a bordo de las carrozas. La programación reúne a los siguientes intérpretes y agrupaciones:

A la música se añadirán las apariciones especiales de Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer, Holly Robinson Peete y Rodney Peete. De acuerdo con la lista de participantes publicada por Macy’s, todavía se anunciarán más invitados, incluidas actuaciones de Broadway.

Horario del desfile de Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 y canales para verlo en Estados Unidos

El recorrido comenzará a las 8:30 am ET, hora de Nueva York. Para televisión, NBC anunció una cobertura de tres horas y media, de 8:30 am a 12:00 pm en cada zona horaria de Estados Unidos. Quienes estén en la costa oeste tendrán la emisión televisiva a las 8:30 am PT, no a las 5:30 am PT.

La cadena también transmitirá el desfile en inglés y Telemundo ofrecerá la cobertura en español, ambas de 8:30 am a 12:00 pm, según el horario anunciado para cada zona. Peacock será la opción para seguirlo por streaming.

Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker conducirán la cobertura de NBC. Quienes no puedan verla por la mañana tendrán una repetición a las 2:00 pm ET/PT. Los canales y horarios están incluidos en el anuncio oficial de la transmisión.

Nuevas carrozas y globos: cómo será la edición 100 de Macy’s

El recorrido de 2.5 millas, aproximadamente cuatro kilómetros, conectará el Upper West Side de Manhattan con Macy’s Herald Square. La edición tendrá personajes como Mickey de El aprendiz de brujo, Hello Kitty Big Apple, Bluey y Joe Cool junto a Woodstock. Macy’s presentó la cifra de inflables como una de las novedades de su anuncio de la edición número 100.

Las siete carrozas que debutarán combinarán referencias a la historia del desfile con diseños de entretenimiento y marcas:

Macy’s Parade All-Stars reunirá a personajes de distintas épocas del desfile, como Popeye, Bullwinkle, Olivia, Cocoliso y Sonic

Tony Sarg’s Amazing Marionettes, de Macy’s, recordará al titiritero y pionero del evento mediante una historia en la que él y sus creaciones buscan al hipopótamo azul de 1931

Hogwarts Holiday, de HBO, incorporará escenarios y objetos de la próxima serie de Harry Potter, con el Sombrero Seleccionador en un lugar central

Dashing All the Way, de DoorDash, presentará escenas de una cafetería, un mercado y una reunión familiar, además de un tren con vagones inspirados en bolsas de reparto

Mr. Peanut Power Plant, de Planters, mostrará la evolución del personaje desde 1916 hasta 2026, con una rueda de la fortuna y confeti en forma de cacahuate

Purina Dog Chow Salute to Service Dogs rendirá homenaje a los perros de servicio con tres grandes marionetas caninas y vegetación apta para perros

Road Trip to Parade, de GEICO, recuperará personajes de sus anuncios, entre ellos el camello de “Hump Day” y el cerdito de “Wee, wee, wee!”

También debutará Fuzzyeti’s Fur Wheel Drive, de Levi’s, aunque no se cuenta entre esas siete carrozas. Su categoría es balloonicle: un inflable montado sobre un vehículo.