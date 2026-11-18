Adolescente localizada en Tlaquepaque. Foto: Uno TV

Autoridades de Jalisco mantienen en resguardo a una adolescente de 16 años, originaria de Michoacán, luego de haber sido localizada en la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque cuando intentaba viajar sola hacia Puerto Vallarta.

¿Cómo localizaron a la adolescente en la Nueva Central Camionera?

Elementos de la Policía de Jalisco asignados al módulo de vigilancia de la terminal realizaban un recorrido preventivo cuando vieron a la adolescente nerviosa y desorientada. Los agentes se acercaron para ofrecerle ayuda.

De acuerdo con las autoridades, la joven les dijo que había salido de su casa en Michoacán y que planeaba viajar sin compañía a Puerto Vallarta. Tras escucharla, los policías activaron los protocolos de localización de personas y solicitaron apoyo a la Unidad de Búsqueda de la Policía Estatal.

Adolescente relató presuntas agresiones de un familiar

Según el informe de las autoridades, la adolescente contó que se fue de su casa porque presuntamente sufría agresiones por parte de un familiar.

Por instrucción de un agente del Ministerio Público, la menor permanecerá bajo protección de las autoridades para ser canalizada a instancias de asistencia especializada, en tanto se desarrollan las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

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