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Si tu e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) vence en diciembre de 2026, es importante que revises su fecha de expiración y realices la renovación con anticipación para continuar utilizando este certificado en tus trámites fiscales.

La e.firma, también conocida como Firma Electrónica Avanzada, tiene una vigencia de cuatro años y funciona como un mecanismo de identificación digital. Además, tiene los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa, por lo que permite realizar diversos trámites y servicios ante las autoridades.

El SAT dispone de alternativas para renovar este certificado antes de que concluya su vigencia. El procedimiento dependerá de las condiciones en las que se encuentre la firma electrónica y de la situación de cada contribuyente.

¿Cómo renovar tu e.firma del SAT por internet?

Una de las alternativas es realizar el trámite mediante SAT ID, herramienta dirigida a personas físicas mayores de edad y de nacionalidad mexicana.

Para utilizar esta opción, la e.firma debe encontrarse todavía vigente. Por ello, si tu certificado vence en diciembre, puedes revisar si cumples con las condiciones para solicitar su renovación en línea.

El trámite permite evitar una visita presencial a las oficinas del SAT, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

¿Qué necesitas para renovar tu e.firma? El procedimiento puede realizarse de dos maneras:

Si tu certificado todavía está vigente, puedes renovarlo desde el Portal del SAT. Para ello necesitas:

1. Renovación por internet

Certificado digital vigente de e.firma (archivo .CER).

Llave privada (archivo .KEY).

Contraseña de la llave privada.

Una dirección de correo electrónico vigente.

Una memoria USB para guardar el nuevo certificado.

El procedimiento consiste en generar un archivo de renovación mediante el programa Certifica y posteriormente ingresar a CertiSAT Web para completar la solicitud.

Puedes consultar el portal en: https://www.sat.gob.mx/

2. Renovación mediante SAT ID

Si tu e.firma ya venció, pero perdió su vigencia hace menos de un año, las personas físicas mayores de edad pueden solicitar la autorización para renovarla mediante SAT ID.

Para ello deben:

Ingresar a la plataforma SAT ID: https://satid.sat.gob.mx/ Seleccionar la opción de renovación de e.firma. Seguir las instrucciones y completar la solicitud. Esperar la respuesta de autorización del SAT. Si la respuesta es positiva, descargar la aplicación Certifica para generar los archivos necesarios. Ingresar a CertiSAT Web con la e.firma vencida y completar la renovación. Descargar y guardar el nuevo certificado.

Esta alternativa es gratuita y está disponible para personas físicas que cumplan con las condiciones establecidas por el SAT.

¿Puedes renovar tu e.firma presencialmente?

Si prefieres realizar el trámite en las oficinas del SAT, debes programar una cita en el portal de la autoridad fiscal. Para acudir necesitas llevar:

Una memoria USB.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio, únicamente cuando la identificación no incluya este dato.

Durante la cita, el personal del SAT solicitará la información necesaria para realizar el procedimiento. Al finalizar, recibirás el acuse correspondiente.

¿Qué pasa si no renuevas tu e.firma?

Cuando el certificado pierde su vigencia, ya no puedes utilizarlo para firmar documentos electrónicos ni acceder a las aplicaciones del SAT que requieren una e.firma vigente.

Por ello, si tu certificado vence en diciembre de 2026, lo recomendable es verificar la fecha exacta de expiración y realizar el trámite antes de que caduque.

El SAT recuerda que los archivos de la firma electrónica y la contraseña de la llave privada son personales, por lo que deben mantenerse resguardados y no compartirse con terceros.

¡No dejes que se te pase la fecha! Revisa cuándo vence tu e.firma y renuévala con anticipación para evitar contratiempos al realizar tus trámites ante el SAT.

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