Capturan en la capital potosina a líder criminal que huyó tras enfrentamiento en Tanquián

Juan “N”, detenido en San Luis Potosí. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvo a Juan “N”, identificado como presunto líder regional de un grupo criminal, quien habría huido del municipio de Tanquián de Escobedo tras los enfrentamientos armados registrados el pasado 17 de octubre en la Huasteca potosina.

El hombre fue localizado en la colonia Jacarandas, en la capital del estado, donde agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. El detenido es señalado por su presunta responsabilidad en hechos violentos ocurridos durante la noche en la que habitantes reportaron disparos y movimientos de personas armadas.

Así fue el enfrentamiento en Tanquián de Escobedo

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 17 de octubre, alrededor de las 23:00 horas. Durante casi una hora, habitantes de la cabecera municipal escucharon ráfagas de armas largas en distintos puntos de la localidad. De acuerdo con los reportes, también se observó el paso de camionetas a gran velocidad y a personas que corrían por las calles, lo que provocó momentos de tensión entre la población.

La Guardia Civil Estatal confirmó que sus agentes se enfrentaron en dos ocasiones con civiles armados tras recibir reportes sobre su presencia. Durante el tiroteo, las fuerzas de seguridad abatieron a un presunto agresor, hirieron a una persona y detuvieron a dos sospechosos. Asimismo, los oficiales aseguraron cinco vehículos y armas de fuego.

Después de estos hechos, Juan “N” habría abandonado Tanquián de Escobedo para refugiarse en la ciudad de San Luis Potosí, donde finalmente las autoridades lo ubicaron.

Presunto líder criminal queda a disposición de un juez

La captura se llevó a cabo mediante un operativo de la Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil Estatal.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, el detenido quedó a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación jurídica por el delito de homicidio calificado.

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