Refuerzan seguridad en la Huasteca Potosina tras enfrentamientos armados

Un fallecido y un lesionado tras operativo en Tanquián, SLP. Foto: Omar Hernández

Un operativo de seguridad se mantiene en la región de la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, tras una serie de enfrentamientos armados registrados la noche del sábado 17 de octubre en el municipio de Tanquián de Escobedo. Los hechos dejaron dos presuntos agresores abatidos, dos personas detenidas y el aseguramiento de cinco vehículos y diversas armas de fuego.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a la persona fallecida y reunir las pruebas necesarias para presentar ante un juez de control a los dos detenidos.

Los incidentes comenzaron luego de que ciudadanos reportaran la presencia de convoyes con sujetos armados que realizaban detonaciones contra establecimientos comerciales, principalmente en las inmediaciones del mercado municipal y en la colonia Terraplén.

Ante las alertas, elementos de la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegaron operativos de vigilancia y revisión en carreteras de la región.

#FGESLP | Fiscalía potosina inició una carpeta de investigación por hechos ocurridos en el municipio de Tanquián, donde una persona falleció y otra resultó lesionada.



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Enfrentamientos dejan dos presuntos agresores abatidos

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, durante los patrullajes, elementos de seguridad detectaron una camioneta sospechosa cuyos ocupantes intentaron escapar, lo que derivó en una persecución y un enfrentamiento armado.

En ese primer incidente, una persona fue abatida y dos más quedaron detenidas. Uno de los detenidos resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado bajo custodia a un centro médico.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad atendieron un segundo reporte de disparos en el mismo sector. Al llegar, los agentes fueron nuevamente atacados y, al repeler la agresión, abatieron a otro presunto agresor. Dos individuos más lograron escapar hacia una zona de difícil acceso.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron armas de fuego, diversos indicios y cinco vehículos, cuya procedencia ahora forma parte de las investigaciones ministeriales.

Fiscalía investiga los hechos y busca identificar a la persona fallecida

La FGESLP informó que agentes de Servicios Periciales trabajan en la identificación del cuerpo y en la realización de la necropsia de ley, como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, elementos de la Policía de Investigación indagan la procedencia de los cinco vehículos y del armamento asegurado, así como la identidad de sus propietarios.

Los agentes fiscales también integran los datos de prueba para judicializar el caso y presentar ante un juez de control a las dos personas detenidas por la Guardia Civil Estatal.

La Fiscalía señaló que las investigaciones buscan esclarecer los dos hechos violentos ocurridos en Tanquián de Escobedo y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mantienen vigilancia en carreteras de la Huasteca Potosina

Tras los enfrentamientos, corporaciones policiacas y militares mantienen recorridos de vigilancia, rastreo e inspección en brechas y vías de comunicación cercanas al municipio.

El despliegue busca localizar a los individuos que escaparon y reforzar la seguridad en la zona, luego de los reportes de detonaciones y presencia de personas armadas.

Mientras continúan las labores operativas, la Fiscalía estatal mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la procedencia de los vehículos y las armas aseguradas.

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