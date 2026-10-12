Alertan por extorsiones a familias de internos en San Luis Potosí con falsas promesas de liberación

Autoridades de San Luis Potosí emitieron una alerta por una red de presuntos estafadores que engaña a familiares de personas privadas de la libertad con la promesa de gestionar su salida de prisión a cambio de dinero. Los responsables se hacen pasar por funcionarios, abogados o autoridades penitenciarias del estado para exigir depósitos y transferencias mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.

La Secretaría de Seguridad estatal advirtió que ninguna persona puede garantizar la liberación de un recluso a cambio de un pago y exhortó a las familias a verificar cualquier información directamente con las autoridades del penal.

¿Cómo operan las estafas a familiares de reos?

De acuerdo con el reporte oficial, los presuntos estafadores contactan a las familias de internos y les ofrecen tramitar una preliberación o libertad anticipada a cambio de dinero.

Para generar confianza, los involucrados se presentan como supuestos representantes de instituciones públicas o abogados, con el objetivo de convencer a las víctimas de realizar pagos por gestiones que no pueden garantizar.

La dependencia explicó que este tipo de engaños busca aprovecharse de la preocupación de las familias por la situación jurídica de sus seres queridos.

¿Qué hacer ante una llamada sospechosa?

Ante estos casos, las autoridades recomendaron no proporcionar datos personales, evitar depósitos o transferencias y colgar de inmediato si se recibe una llamada con estas características.

También pidieron verificar cualquier información directamente con las autoridades penitenciarias, sin recurrir a intermediarios que prometan beneficios a cambio de dinero.

“Que no se dejen engañar, nadie puede garantizarles la libertad a una persona privada de la libertad a cambio de dinero”, señalaron las autoridades.

Presentan denuncias para localizar a los responsables

La Secretaría de Seguridad estatal informó que ya se formalizaron denuncias penales para identificar y localizar a los presuntos extorsionadores, luego de recabar reportes de familias afectadas.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para denunciar este tipo de prácticas y evitar caer en falsas promesas de liberación anticipada.

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