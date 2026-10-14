Rescatan a niña de 8 años en cautiverio y sin alimentos en San Luis Potosí

La niña logró contactar a su mamá. Foto: Omar Hernández

Elementos de la Guardia Civil del estado de San Luis Potosí rescataron a una niña de 8 años que permanecía encerrada bajo llave, sin comida y sin la supervisión de un adulto en una vivienda de la colonia García Téllez, en el municipio de Ciudad Valles.

¿Qué se sabe del rescate en San Luis Potosí?

La menor logró contactar mediante llamada telefónica a su madre pidiendo ayuda y manifestando que se encontraba sola y sin alimentos. Durante una videollamada posterior, la madre observó las condiciones del lugar y recopiló datos sobre la ubicación.

La mujer avisó a las autoridades, quienes arribaron al inmueble y corroboraron el hallazgo de la niña, a quien, su madre llevaba más de un mes buscando.

En el sitio se constató que la víctima pasaba largas horas en aislamiento y, al momento del rescate, la niña presentaba múltiples picaduras de mosquitos, se encontraba descalza y con restos de lodo.

Se presume que la menor se encontraba en manos de su padre, quien no fue localizado en ese momento en el lugar y quien supuestamente mantiene una disputa legal con la mujer, por la guarda y custodia de la menor.

La niña permanece bajo el resguardo de su madre mientras se desarrolla el procedimiento legal para evaluar las responsabilidades por negligencia y maltrato infantil.

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