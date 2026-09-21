Operativo en Puerto Peñasco deja 7 detenidos, 3 víctimas rescatadas y un arsenal decomisado

Operativo en Sonora termina con siete detenidos. Foto: Omar G. Harfuch

Un operativo en Puerto Peñasco, Sonora, derivado de una investigación por la privación de la libertad de ocho personas en la región de Sierra Pinta, dejó siete detenidos y permitió liberar a tres víctimas que permanecían retenidas contra su voluntad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Agentes fueron atacados a balazos durante operativo

En una publicación en su cuenta de X, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar Gracia Harfuch, informó que elementos de seguridad localizaron un inmueble relacionado con la investigación y observaron a personas armadas ingresar al domicilio.

Al aproximarse, los sujetos presuntamente realizaron disparos contra los agentes, por lo que las autoridades repelieron la agresión y aseguraron el inmueble.

Durante la intervención fueron detenidas siete personas, entre ellas un menor de edad, y liberadas tres víctimas que se encontraban privadas de la libertad.

Tres agentes de la AMIC resultaron lesionados durante el ataque. Uno presentó una herida por impacto de arma de fuego en una pierna, mientras que dos agentes femeninas sufrieron lesiones por esquirlas. Los tres fueron atendidos y reportados fuera de peligro.

En Puerto Peñasco, Sonora, trabajos de investigación de @fgjesonora, con información del Centro Nacional de Inteligencia de @SSPCMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx y @Amicsonora.

En una operación encabezada por @Defensamx1 y @Amicsonora permitieron ubicar un inmueble relacionado con… pic.twitter.com/dtwS2fGtft — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 21, 2026

Aseguran más de 40 armas y casi 4 mil cartuchos

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades y el 19 de septiembre se realizó una segunda intervención con una orden de cateo autorizada por un juez.

En el lugar fueron aseguradas más de 40 armas largas, además de cinco armas cortas. Entre el armamento se localizaron dos ametralladoras Minimi y una Browning M-2 calibre .50.

También fueron decomisados rifles de calibres 5.56, .223 y 7.62×39 milímetros, así como artefactos explosivos improvisados y casi 4 mil cartuchos.

Las autoridades aseguraron además equipo táctico, chalecos balísticos, envoltorios con droga y cinco vehículos. Entre estos se encontraba una Chevrolet Suburban blanca, cuyas características coincidían con las descritas durante la investigación. Algunos vehículos fueron reportados con antecedentes de robo en Estados Unidos.

Siete detenidos fueron trasladados a Hermosillo

La investigación comenzó tras la privación de la libertad de ocho personas dedicadas a la actividad de gambusinos en Sierra Pinta. Sus testimonios permitieron a las autoridades establecer posibles rutas utilizadas durante los hechos y obtener información sobre los vehículos relacionados con el caso.

Los siete detenidos fueron trasladados a Hermosillo e ingresados al Centro de Reinserción Social. La FGJES informó que quedaron a disposición de las autoridades por su probable participación en delitos, entre ellos homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra servidores públicos, robo equiparado de vehículo, asociación delictuosa y desaparición forzada cometida por particulares.

La Fiscalía estatal también informó que dará vista a la autoridad federal correspondiente por posibles delitos relacionados con delincuencia organizada y la legislación federal sobre armas de fuego y explosivos.

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