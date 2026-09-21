¡Ojo! Tormenta tropical Polo provocará lluvias en 31 estados este lunes

31 estados tendrán lluvia por tormenta tropical Polo. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que, este lunes 21 de septiembre, lloverá en 31 estados del país, en especial en la costa, debido a la formación de la tormenta tropical Polo.

Asimismo, el SMN vigila el avance de dicha tormenta tropical pues, a lo largo de este inicio de semana, se estima que aumente en intensidad hasta convertirse en huracán categoría 4.

Finalmente, este lunes. prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana y la península de Yucatán, donde podrían alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 21 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nayarit

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Tabasco

Colima

Jalisco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Puebla

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 21 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California y Sonora

: Baja California y Sonora 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Guerrero

costa de Guerrero Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California, Michoacán y Oaxaca

costa de Baja California, Michoacán y Oaxaca Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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