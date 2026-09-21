¡Ojo! Tormenta tropical Polo provocará lluvias en 31 estados este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en 31 estados de México para este lunes 21 de septiembre debido a la formación de la tormenta tropical Polo, mientras se mantiene vigilancia ante su posible fortalecimiento a huracán categoría 4.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que, este lunes 21 de septiembre, lloverá en 31 estados del país, en especial en la costa, debido a la formación de la tormenta tropical Polo.
Asimismo, el SMN vigila el avance de dicha tormenta tropical pues, a lo largo de este inicio de semana, se estima que aumente en intensidad hasta convertirse en huracán categoría 4.
Finalmente, este lunes. prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana y la península de Yucatán, donde podrían alcanzar los 45 °C.
¿Dónde lloverá este lunes 21 de septiembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Nayarit
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Michoacán
- Guerrero
- Tabasco
- Colima
- Jalisco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 21 de septiembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California y Sonora
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos y Tabasco
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Guerrero
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California, Michoacán y Oaxaca
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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