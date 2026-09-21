El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui encabeza las movilizaciones en CDMX este 21 de septiembre

Movilizaciones en CDMX este 21 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 21 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 21 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/AeiWchilXk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 21, 2026

En total, están previstas:

9 concentraciones

4 citas agendadas

4 eventos de esparcimiento

14 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Movilizaciones desde primera hora

06:00 — Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez. Modalidad: manifestación denominada “Plantón Permanente”. Aforo previsto: 500 personas. Demandas: entre otras, liberación de presos políticos, derechos laborales, violencia contra la región Triqui y justicia por compañeros fallecidos. Zona vial a considerar: Abraham González, Bucareli, Paseo de la Reforma y calles de la colonia Juárez.

Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical Alcaldía: Benito Juárez. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya. Aforo: 30. Motivo: instalación de mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Durante el día — Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Monumento a la Mexicanidad, en la zona de José María Pino Suárez y Venustiano Carranza. Aforo: 80. Demanda: pago de finiquitos correspondientes a su liquidación.



Concentraciones programadas durante la mañana

09:30 — Trabajadores del Hospital General de Xoco Alcaldía: Benito Juárez. Lugar: Hospital General de Xoco, avenida México-Coyoacán y Bruno Traven. Aforo: 30. Demanda: solicitan la destitución de la directora del hospital por presunto abuso de autoridad.

11:00 — Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” Alcaldía: Iztapalapa. Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo. Aforo: 20. Motivo: acompañamiento a una audiencia relacionada con carpetas de investigación y solicitudes de revisión de casos.

11:00 — Unidad Nacional Independiente en Resistencia Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48. Aforo: 50. Actividad: conferencia de prensa sobre sus demandas bajo el lema “La Justicia no Puede Esperar”.

11:00 — Colectiva “Aquelarre Feminista” Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, avenida Doctor Río de la Loza 156, colonia Doctores. Aforo: 20. Motivo: mesas de trabajo con autoridades por presunta omisión y violencia institucional.



Actividades previstas al mediodía

12:00 — Plataforma 4:20 Alcaldías involucradas: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Aforo: 45. Se contemplan tres puntos: Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. División del Norte y avenida Cuauhtémoc. Avenida Gran Canal y Circuito Interior. Actividad: jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos y talleres relacionados con legislación cannábica.

13:00 — Colectiva “Morada” Alcaldía: Iztapalapa. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Aforo: 20. Demanda: justicia para una estudiante universitaria que, según la organización, fue víctima de abuso sexual por un magistrado.

13:00 — Pueblos y Barrios Originarios de los Culhuacanes Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico. Aforo: 15. Demanda: reversión de tierras que, de acuerdo con los convocantes, fueron expropiadas en Coyoacán.

13:00 — Mercaditas de Colectivas Feministas Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera. Aforo: 50. Motivo: protesta por actos de intimidación y recuperación de espacios en la Alameda Central, además de denuncias relacionadas con violencia de género.



Movilizaciones de la tarde

16:00 — Comunidades Mazatecas del Estado de Oaxaca Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez 2, Centro Histórico. Aforo: 30. Demanda: solicitar la libertad de una persona considerada presa política de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.



Otra concentración de duración indefinida

Durante el día — Damnificadas de la calle Licenciado Primo de Verdad No. 7 Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1. Aforo: 15. Demanda: restablecimiento de viviendas dañadas por el sismo de 2019 en la calle Licenciado Verdad No. 7, Centro Histórico.



¿Qué zonas pueden registrar mayores complicaciones?

Por la ubicación de las concentraciones, los automovilistas deberían considerar especialmente:

Centro Histórico: José María Pino Suárez, Venustiano Carranza, Plaza de la Constitución, alrededores de la Suprema Corte y Diagonal 20 de Noviembre.

José María Pino Suárez, Venustiano Carranza, Plaza de la Constitución, alrededores de la Suprema Corte y Diagonal 20 de Noviembre. Zona de la Secretaría de Gobernación: Abraham González, Bucareli, Reforma y calles de la colonia Juárez.

Abraham González, Bucareli, Reforma y calles de la colonia Juárez. Benito Juárez/Coyoacán: avenida México-Coyoacán, Bruno Traven, División del Norte y avenida Cuauhtémoc.

avenida México-Coyoacán, Bruno Traven, División del Norte y avenida Cuauhtémoc. Iztapalapa: avenida Reforma, zona de Lomas de San Lorenzo y accesos al Reclusorio Oriente.

avenida Reforma, zona de Lomas de San Lorenzo y accesos al Reclusorio Oriente. Gustavo A. Madero: Gran Canal y Circuito Interior, debido a la actividad itinerante de Plataforma 4:20.

Gran Canal y Circuito Interior, debido a la actividad itinerante de Plataforma 4:20. Insurgentes Sur: Monumento a la Madre y el cruce con Calzada Manuel Villalongín.

Monumento a la Madre y el cruce con Calzada Manuel Villalongín.

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