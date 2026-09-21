Exdirector de la DEA lanza mensaje a Sheinbaum; pide aceptar apoyo de EE. UU. para enfrentar al narcotráfico

Derek Meltz Jr. Foto: AFP

Este domingo 20 de septiembre, a través de su cuenta de X, el exdirector interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz Jr., hizo un llamado a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, para que considere solicitar apoyo al Gobierno de los Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico.

De acuerdo con lo mencionado por Maltz Jr., para enfrentar al narcotráfico, se deben terminar las redes de protección a funcionarios y políticos que sirven como apoyo a los grupos criminales.

Para desmantelar los cárteles del TERROR, debemos diezmar las redes de protección que los habilitan. Funcionarios y políticos corruptos que conscientemente apoyan las operaciones de los cárteles deben ser investigados, procesados y llevados a rendir cuentas.

To dismantle the TERROR cartels, we must decimate the protection networks that enable them. Corrupt officials and politicians who knowingly support cartel operations must be investigated, prosecuted, and held accountable.



I hope Mexico @Claudiashein will one day consider… pic.twitter.com/aBpRFm7hpR — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 20, 2026

Maltz Jr. invitó a Sheinbaum y a Omar García Harfuch a recibir ayuda

En el mensaje expresado por el exdirector interino de la DEA, se invita a la presidenta de México a aceptar esta ayuda a través de inteligencia, vigilancia y “otros recursos especializados del ejército de los Estados Unidos.”

Asimismo, en el llamado, Deltz Jr. también etiquetó a Omar García Harfuch, el secretario de seguridad y protección ciudadana, y aseguró que el ofrecimiento sería en total coordinación con México y con respeto a la soberanía. El objetivo, mencionó, es “ayudar a aniquilar a los cárteles del terror”.

Sheinbaum habría rechazado los ofrecimientos

Por otra parte, Derek Meltz Jr. señaló que Claudia Sheinbaum ha recibido la invitación de forma personal. Sin embargo, la presidenta de México ha rechazado los ofrecimientos a una intervención militar de los Estados Unidos.

Por ello, para finalizar, el exfuncionario de la DEA solicitó a la mandataria replantear su decisión:

Por la seguridad y protección de México y Estados Unidos, espero que deje de anteponer la política a la seguridad pública y la seguridad nacional.

Sin embargo, no es la primera vez que Meltz Jr. opina respecto a la seguridad nacional y al narcotráfico, pues en distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha cuestionado el manejo de la situación, así como a algunos funcionarios, tal como a Rubén Rocha Moya.

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“Allegedly Conspired With Leaders of the Sinaloa Cartel to Import Massive Quantities of Narcotics Into the United States in Exchange for Political Support and Bribes.



Mr. ROCHA MOYA hopefully we will see you in the USA.

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Video… pic.twitter.com/7xHIePoWq3 — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 28, 2026

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