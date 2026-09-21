Agente del ICE dispara a venezolano en Austin, Texas; está grave

Venezolano de 28 años fue baleado por agente del ICE en Austin. Foto: AFP

El venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, fue baleado el domingo por un agente del ICE en Austin, Texas, y posteriormente quedó bajo custodia federal. El hombre recibió un disparo en el torso y fue llevado a un hospital, donde fue reportado en condición seria, pero estable.

El incidente ocurrió poco antes de las 13:00 horas en el norte de Austin, después de una parada de tránsito. La jefa de Policía, Lisa Davis, informó que hubo una breve persecución a pie y aclaró que los agentes locales no participaron en el operativo ni en el tiroteo.

Venezolano baleado por ICE queda bajo custodia federal

La abogada Kate Lincoln-Goldfinch identificó al herido como Garcés Pérez y señaló que trabajaba como repartidor de DoorDash cuando ocurrieron los hechos. Tras recibir atención médica, fue trasladado fuera del hospital y quedó bajo custodia del ICE, según la defensa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el venezolano tenía una orden definitiva de deportación y que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden. La abogada ha cuestionado esa versión y pidió acceso a las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

Investigan tiroteo de ICE en Austin

El DHS y el FBI encabezan la investigación sobre la actuación del agente involucrado. Autoridades locales también han pedido participar en las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el disparo.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió que la Policía local tenga participación en la investigación. Tras el tiroteo, se registraron manifestaciones en la zona donde ocurrió el incidente.

I am very angry and extremely disappointed that a person was shot on the streets of Austin by ICE.



While I’m angry and disappointed, I’m not surprised. This has happened in other cities. With the rogue nature of ICE and the chaos we’re seeing fomented by ICE, there’s no reason… https://t.co/e8ynjsIxXF — Mayor Kirk Watson (@KirkPWatson) September 20, 2026

Estoy muy enojado y extremadamente decepcionado de que una persona haya sido baleada en las calles de Austin por ICE.

El caso ocurre mientras aumentan los operativos migratorios del ICE en Estados Unidos. Por ahora, la investigación sobre el tiroteo en Austin deberá determinar las circunstancias que llevaron al agente federal a disparar contra Garcés Pérez.

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