Lluvia y ligero aumento de temperatura; así será el clima en CDMX este lunes

Lluvias en CDMX no frenan. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, a lo largo de este lunes 21 de septiembre continuarán las lluvias en la Ciudad de México.

Por otra parte, la temperatura en la capital tendrá un ligero aumento para este comienzo de semana, pues el SMN prevé una máxima de 28 °C.

Se mantendrá el ambiente #templado con cielo nublado y persistencia de #lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, sin descartar caída de #granizo. #Temperatura actual: 18 ° C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ygPea7rpzy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 21, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 21 de septiembre

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado, con bruma y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En ambas entidades se esperan chubascos, así como posibles descargas eléctricas.

Asimismo, este 21 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección noroeste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Barre y procura impermeabilizar el techo de tu casa

Utiliza paraguas, impermeables y ropa adecuada

Apártate de muros, árboles, cables de luz y espectaculares con riesgo de caer

No cruces por lugares inundados

Ante el pronóstico de #lluvias en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.

📞 En caso de emergencia, llama de inmediato al 9-1-1.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LoBdnJRL4R — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 21, 2026

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