La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de septiembre de 2026

Señala que el programa La Escuela Es Nuestra, enfocado en el mejoramiento de la infraestructura escolar, ha beneficiado a 73 mil comunidades mediante acciones de atención a los planteles educativos.

Reporta que 10.9 millones de estudiantes de todo el país ya fueron evaluados en materia de salud visual y bucal, así como en peso y talla, mediante revisiones realizadas en más de 83 mil escuelas primarias. Asimismo, afirma que los alimentos chatarra no volverán a venderse en los planteles escolares.

Sostiene que, a través del programa Mi derecho es mi lugar, 587 mil estudiantes han podido acceder a la educación media superior sin necesidad de presentar un examen de admisión.