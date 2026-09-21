La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 21 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 21 de septiembre de 2026
Señala que el programa La Escuela Es Nuestra, enfocado en el mejoramiento de la infraestructura escolar, ha beneficiado a 73 mil comunidades mediante acciones de atención a los planteles educativos.
Reporta que 10.9 millones de estudiantes de todo el país ya fueron evaluados en materia de salud visual y bucal, así como en peso y talla, mediante revisiones realizadas en más de 83 mil escuelas primarias. Asimismo, afirma que los alimentos chatarra no volverán a venderse en los planteles escolares.
Sostiene que, a través del programa Mi derecho es mi lugar, 587 mil estudiantes han podido acceder a la educación media superior sin necesidad de presentar un examen de admisión.
En su intervención en la mañanera, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), informa sobre los resultados de la política del gobierno de la presienta Claudia Sheinbaum para garantizar el derecho a la educación.
Precisa que más de 34 millones de estudiantes hay en el sistema educativo de México, desde prescolar hasta universidad, con 2.2 millones de docentes, en 263.6 planteles escolares.
Respecto a las Becas Bienestar, sostiene que se está trabajando para que los estudiantes de todos los niveles escolares cuenten con una. Indica que hay, hasta el momento, 19.5 millones de becarios y adelanta que al concluir este año serán 20.1 millones.
Desglosa cómo están distribuidas las Becas Bienestar por nivel escolar:
Por último, anuncia los consejos de la semana de Profeco.
Menciona que en la Revista del Consumidor, en su edición 595, de septiembre de 2026, se presenta un estudio de calidad que se realizó a sopas instantáneas para analizar contenido neto y energético, grasa y sodio.
Presenta los precios promedios del diésel.
Asimismo, da a conocer los precios promedio de la canasta básica.
Recuerda que el Gobierno de México mantiene un seguimiento permanente a los acuerdos con empresarios gasolineros para contribuir a la estabilización de los precios de la gasolina regular y diésel.
Precisa que 11 mil 968 estaciones venden por debajo de los 24 pesos el precio de la gasolina regular, mientras que 8 mil 924 estaciones venden por debajo de los 27 pesos el costo del diésel.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
Previo a iniciar con los temas de la mañanera, Sheinbaum Pardo dijo que ayer concluyó con la gira en 26 estados de la República y será este próximo fin de semana cuando visite las seis entidades restantes.
La mandataria federal da comienzo presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos
– Secretaría de Educación Pública (SEP) para temas de educación
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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