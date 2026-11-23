Foto: Gobierno de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que Tamaulipas registra una disminución en los delitos de alto impacto y un fortalecimiento de las acciones de vigilancia, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para las familias, el transporte de mercancías y los connacionales que regresarán de Estados Unidos durante la temporada decembrina.

Durante la emisión de este domingo de Diálogos con Américo, el mandatario señaló que al inicio de su administración se registraban alrededor de 130 homicidios mensuales, mientras que octubre cerró con 15 casos y, hasta el 22 de noviembre, se contabilizaban cuatro. Atribuyó estos resultados a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como a las reuniones diarias de la Mesa Estatal de Seguridad y Paz y el trabajo de ocho mesas regionales. En estas tareas participan el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, las fiscalías y las instituciones de inteligencia.

El gobernador indicó que la estrategia estatal mantiene coincidencias con los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones, inteligencia e investigación, y coordinación entre autoridades.

Como parte de las acciones para atender las causas de la violencia, mencionó programas educativos, culturales, deportivos y comunitarios, entre ellos Lazos del Bienestar, impulsado por el DIF Tamaulipas, que opera en 12 polígonos y contempla ampliar su cobertura a otros tres. También destacó el fortalecimiento de la Guardia Estatal mediante la incorporación de personal, equipamiento, patrullas y cinco helicópteros destinados a labores de seguridad y atención de emergencias.

En materia económica, sostuvo que las condiciones de seguridad contribuyen a la actividad comercial y turística. Detalló que la entidad recibió más de 17 millones de visitantes durante 2025 y proyecta superar los 18 millones al cierre de 2026. Añadió que diariamente cruzan por la frontera tamaulipeca más de 17 mil tractocamiones y que, de acuerdo con los reportes de seguridad, no se registran asaltos al transporte de carga ni de pasajeros en las carreteras estatales.

Refuerzan vigilancia para el regreso de connacionales

De cara a las vacaciones decembrinas, Villarreal Anaya destacó la infraestructura de vigilancia y auxilio carretero desplegada en los principales corredores fronterizos. Recordó que el ingreso de connacionales por Tamaulipas durante el operativo Héroes Paisanos pasó de aproximadamente 40 mil personas en 2022 a alrededor de 160 mil en diciembre del año pasado.

Explicó que las estaciones seguras, instaladas a intervalos aproximados de 25 kilómetros en zonas fronterizas, permiten mantener presencia policial y brindar atención ante emergencias. Estas acciones se complementan con sistemas de radiocomunicación, vigilancia con drones y arcos carreteros, cuya instalación registra un avance cercano al 80%.

También mencionó la participación del C5, los servicios de emergencia 911, la línea de denuncia anónima 089 y el número 079, destinado a brindar orientación y asistencia a los visitantes y connacionales.

El mandatario expresó que el objetivo es que las familias tamaulipecas y quienes transiten por la entidad puedan llegar con bien a sus destinos durante diciembre. Asimismo, destacó que Tampico será sede, del 26 al 28 de noviembre, del 25 aniversario del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, con la participación de las 177 comunidades del país que cuentan con esta distinción, entre ellas Ciudad Mier y Tula, por Tamaulipas.

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