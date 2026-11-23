Foto: Getty Images | Ilustrativa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la República Islámica de Irán lanzó en la última semana más drones y misiles “que en cualquier otro momento del último año”, aunque aseguró que todos fueron derribados sin causar daños, vinculando la escalada con la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato el pasado 3 de noviembre.

En un mensaje en sus redes sociales, sostuvo que ya había vaticinado tanto una caída “sustancial” de los mercados bursátiles como un recrudecimiento de los ataques de Teherán si los demócratas se imponían en los comicios. “Irán lanzó más drones y misiles en la última semana que en cualquier otro momento desde hace más de un año. No se preocupen, todos fueron derribados y no causaron daños”, manifestó.

Trump, que volvió a acusar a las autoridades iraníes de matar a “81 mil manifestantes hasta hoy”, argumentó que los líderes de Teherán consideran a los demócratas “débiles, ineficaces y destructores del país”, al tiempo que culpó tanto a la oposición estadounidense como al Gobierno iraní de intentar mantener elevado el precio del petróleo, un indicador que, según subrayó, “cayó a un nivel récord” desde la cita electoral, que calificó de “muy extraña”.

El mensaje llega tras un fin de semana marcado por nuevos ataques iraníes en el golfo Pérsico, después de que el sábado la Guardia Revolucionaria de Irán anunció el lanzamiento de misiles y drones contra dos radares del sistema antiaéreo estadounidense Patriot ubicados en las bases de Al Rifa y Auali, en Bahréin, y aseguró este domingo haber derribado un dron de reconocimiento norteamericano MQ-1 en el estrecho de Ormuz –elevando a cuatro los aparatos estadounidenses abatidos en 24 horas, según su balance–.

Por su parte, las autoridades de Bahréin denunciaron que los bombardeos del sábado impactaron contra una instalación industrial civil, provocando un incendio e hiriendo a dos personas –un ciudadano bahreiní con discapacidad y un residente paquistaní en estado crítico–, mientras las defensas aéreas bahreiníes interceptaron varios proyectiles en una ofensiva condenada por países de la región como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Jordania.

Asimismo, estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el propio Trump advirtiera este domingo en declaraciones a la cadena Fox News de que se “inclina” por reanudar los bombardeos directos sobre Irán si no se alcanza un acuerdo diplomático antes de Año Nuevo, criticando la falta de avances en las negociaciones indirectas con Teherán y amenazando con hundir cualquier embarcación iraní que intente romper el bloqueo naval estadounidense en el golfo Pérsico.

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