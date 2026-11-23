El festejo ocurrió en un partido de futbol. Foto: AFP/Ilustrativa

Un guardia de seguridad le aplicó una llave al cuello a un entrenador al confundirlo con un aficionado de fútbol. Este curioso incidente ocurrió durante la final de la Copa Paraná, en la que se enfrentaron el Paraná contra el Athletico Paranaense.

Hahaha, no jogo Paraná x @AthleticoPR pela final da Copa Paraná, o técnico paranista Tcheco pulou o alambrado para comemorar com a torcida, na volta o segurança quase apagou ele com um mata leão. Hahaha . Salvo pelo “É o Técnico” hahaha . pic.twitter.com/vYFei3xynO — Fernando Azevedo (@FernandoCapTof) November 21, 2026

Confunden a entrenador con aficionado y le aplican llave durante final de la Copa Paraná

El pasado 21 de noviembre se disputó la final de la Copa Paraná entre el Athletico Paranaense y el Paraná. Este es el torneo más importante del estado de Paraná y entrega un boleto para la Copa de Brasil.

Cuando el Paraná metió el 2-0, la euforia se apoderó del entrenador Tcheco y se saltó el alambrado para ir a festejar con los aficionados en la tribuna. Al regresar a la banca uno de los elementos de seguridad lo confundió con un aficionado y de inmediato lo detuvo.

En el video que circula en redes sociales se observa que el elemento de seguridad se aceró por la espalda y le aplicó una llave en el cuello, como si fuera un luchador.

Elementos del cuerpo técnico de inmediato encararon al policía para que soltará al entrenador, quien al quedar en libertad se reincorporó al banquillo.

¿Cómo quedó la final de la Copa Paraná?

En el partido de ida el Athletico Paranaense consiguió la ventaja mínima de 1-0. Ya en la vuelta, el Paraná remontó y se puso 2-0, pero antes del final del partido el Athletico metió un gol para empatar el global.

En una dramática tanda de penaltis que terminó 11-10, el Athletico Paranaense se llevó la victoria y el título de la Copa Paraná 2026.

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