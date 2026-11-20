Cuidado con los stickers y fotos que recibes por WhatsApp. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre los riesgos de recibir fotografías, videos, audios y stickers a través de aplicaciones de mensajería instantánea, debido a que algunos archivos multimedia podrían contener códigos maliciosos capaces de comprometer la seguridad de los dispositivos móviles.

A través de la Unidad de Policía Cibernética, la dependencia explicó que los ciberdelincuentes pueden manipular estos contenidos para aprovechar vulnerabilidades en las aplicaciones o los sistemas operativos de los teléfonos celulares e introducir programas maliciosos.

La alerta, emitida el 19 de noviembre de 2026 mediante un comunicado, señala que estos elementos pueden distribuirse a través de conversaciones individuales, grupos o perfiles desconocidos, incluso cuando aparentan ser felicitaciones, contenido popular o material de entretenimiento.

¿Qué son los ataques zeroclick y cómo pueden afectar tu celular?

Una de las modalidades que más preocupa a las autoridades son los ataques conocidos como zeroclick, que permiten comprometer un dispositivo sin que la víctima tenga que abrir un enlace, descargar un archivo o realizar alguna acción adicional.

De acuerdo con la Policía Cibernética, en este tipo de ataques el código malicioso puede ejecutarse cuando el teléfono recibe o procesa automáticamente determinado contenido.

Esto significa que los ciberdelincuentes pueden aprovechar vulnerabilidades en las aplicaciones de mensajería para intentar afectar un dispositivo mediante archivos multimedia manipulados.

La SSC advirtió que los delincuentes también pueden aprovechar la confianza entre los usuarios para distribuir estos elementos y hacerlos pasar por contenido inofensivo.

¿Cómo proteger tu celular de archivos maliciosos y stickers?

Ante estos riesgos, la Policía Cibernética de la Ciudad de México compartió una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad de los teléfonos celulares y evitar posibles incidentes:

Mantén actualizado tu celular: instala las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones de mensajería.

instala las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones de mensajería. Descarga aplicaciones oficiales: utiliza únicamente tiendas autorizadas y verifica que los desarrolladores sean legítimos.

utiliza únicamente tiendas autorizadas y verifica que los desarrolladores sean legítimos. Desactiva las descargas automáticas: configura tus aplicaciones para limitar la descarga automática de fotografías, videos, documentos y otros archivos multimedia.

configura tus aplicaciones para limitar la descarga automática de fotografías, videos, documentos y otros archivos multimedia. Evita archivos inesperados: no descargues ni abras contenidos sospechosos, especialmente si provienen de contactos desconocidos.

no descargues ni abras contenidos sospechosos, especialmente si provienen de contactos desconocidos. Verifica los archivos: si alguien conocido te envía un contenido que no esperabas, confirma por otro medio que realmente lo haya compartido.

si alguien conocido te envía un contenido que no esperabas, confirma por otro medio que realmente lo haya compartido. No abras enlaces sospechosos: tampoco escanees códigos QR de procedencia desconocida.

tampoco escanees códigos QR de procedencia desconocida. Revisa tus sesiones activas: comprueba periódicamente qué dispositivos están vinculados a tus cuentas de mensajería.

comprueba periódicamente qué dispositivos están vinculados a tus cuentas de mensajería. Activa la verificación en dos pasos: utiliza esta herramienta y contraseñas seguras para proteger tus cuentas.

utiliza esta herramienta y contraseñas seguras para proteger tus cuentas. Revisa los permisos de las aplicaciones: presta atención al acceso a fotografías, cámara, micrófono, ubicación y archivos.

presta atención al acceso a fotografías, cámara, micrófono, ubicación y archivos. Evita aplicaciones modificadas: no instales versiones no oficiales de servicios de mensajería.

La dependencia también recomendó que, si un dispositivo presenta comportamientos inusuales, se actualice el sistema operativo, se realice un análisis de seguridad con herramientas confiables y se solicite asistencia técnica especializada.

¿Dónde denunciar un posible fraude cibernético en CDMX?

En caso de detectar una posible estafa, una oferta ficticia o cualquier otro incidente relacionado con la seguridad digital, la SSC pidió comunicarse con la Policía Cibernética de la Ciudad de México.

Las personas pueden solicitar orientación a través de los siguientes medios:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086.

55 5242 5100, extensión 5086. Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

La recomendación de las autoridades es mantener actualizados los dispositivos, revisar la configuración de las aplicaciones y tener precaución con los archivos que se reciben, incluso cuando parecen ser contenidos cotidianos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.