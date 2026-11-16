Puerto de Harlingen busca alianza. Foto: Gob. Tamaulipas

El Puerto de Harlingen, Texas, busca establecer una alianza estratégica con el Puerto del Norte, en Matamoros, Tamaulipas, para ampliar las operaciones comerciales y facilitar el traslado de mercancías entre México y Estados Unidos. Representantes de ambos recintos ya mantienen acercamientos para explorar oportunidades de colaboración.

Miguel Pereira, director de Desarrollo de Negocios del Puerto de Harlingen, confirmó el interés por aprovechar la infraestructura portuaria de Tamaulipas. La propuesta incluye complementar las operaciones con un nuevo parque industrial ferroviario que se desarrolla en el sur de Texas.

Puerto de Harlingen busca colaborar con Matamoros

Durante una visita a Matamoros, Pereira explicó que desde hace varios meses mantiene comunicación con representantes del Puerto del Norte para conocer el proyecto y analizar posibles acuerdos.

“Ya estábamos enterados de este proyecto grande que están haciendo acá y pues por eso estamos aquí apoyando y esperando que a futuro podamos colaborar en la mejor manera”, declaró.

El directivo destacó que ambos puertos podrían aprovechar las economías de escala, es decir, reducir costos y mejorar el traslado de mercancías mediante operaciones complementarias.

También explicó que Harlingen cuenta con un sistema de navegación de bajo calado, donde las barcazas pueden transportar mercancías hacia distintos puntos de Estados Unidos, incluso Chicago.

Harlingen prepara parque industrial ferroviario en Texas

Pereira informó que el Puerto de Harlingen desarrolla un parque industrial ferroviario, que sería el primero de su tipo en el sur de Texas.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa final de contratación de la empresa de ingeniería que participará en su desarrollo.

“Va a ser un parque industrial de tren, que eso en el sur de Texas no existe. Hay servicio de tren a clientes independientes, más no hay un parque estrictamente para tren”, explicó.

La infraestructura podría complementar las operaciones del Puerto del Norte y facilitar el transporte de carga hacia el interior del territorio estadounidense.

Puerto del Norte contempla inversión de 35 mil millones de pesos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que, con apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se aprobó un proyecto de 35 mil millones de pesos para ampliar la infraestructura del Puerto del Norte.

El plan contempla una red ferroviaria y nuevas instalaciones para fortalecer las operaciones comerciales.

El acercamiento con Harlingen ocurre después de que el Puerto del Norte–Matamoros realizara su primera operación de exportación internacional, con más de 2 mil toneladas de fluoruro de aluminio de la empresa Orbia enviadas a Brasil.

La operación marcó la reactivación comercial del recinto tamaulipeco tras más de dos décadas de espera.

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