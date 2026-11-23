Saqueos y violencia en Sinaloa, tras captura de “Chapo” Isidro. Foto: UnoTV

La cifra de personas fallecidas por los enfrentamientos relacionados con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo” Isidro, aumentó a 21 muertos en Guasave, Sinaloa, de acuerdo con reportes difundidos este domingo 22 de noviembre. El saldo incluye 17 civiles y cuatro militares, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un reporte oficial de 11 fallecidos durante el operativo del viernes 20 de noviembre.

La jornada de violencia también dejó 10 elementos de seguridad heridos, bloqueos carreteros y ocho tiendas de conveniencia vandalizadas y saqueadas, según los reportes recabados durante el fin de semana.

Identifican a siete civiles fallecidos tras enfrentamientos en Guasave

De los 17 civiles fallecidos, siete han sido identificados, mientras que los otros 10 permanecen sin identificar, de acuerdo con los reportes sobre las víctimas.

Algunos cuerpos presentan daños provocados por fuego, por lo que podrían requerirse pruebas genéticas para establecer su identidad.

Los restos fueron trasladados a instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizan los procedimientos correspondientes.

El nuevo recuento supera el saldo informado inicialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, que confirmó cuatro militares muertos y siete presuntos agresores fallecidos durante el operativo.

Hasta el momento, la dependencia federal no ha actualizado públicamente esa cifra para incorporar los fallecimientos reportados posteriormente.

Por ello, los 21 decesos corresponden a un recuento más amplio de los hechos violentos, mientras que los 11 reconocidos por Defensa se refieren al saldo inicial del operativo.

Reportan 10 elementos de seguridad heridos; fueron trasladados a hospitales militares

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que alrededor de 10 integrantes de las fuerzas federales resultaron heridos durante los enfrentamientos.

De acuerdo con el funcionario, los lesionados recibieron atención médica en diferentes hospitales del estado.

Cuatro militares fueron trasladados vía aérea a Culiacán.

fueron trasladados vía aérea a Culiacán. Seis elementos recibieron atención médica en Los Mochis.

recibieron atención médica en Los Mochis. Posteriormente, los lesionados fueron enviados a hospitales militares para continuar su recuperación.

Entre las lesiones reportadas se encuentran heridas por esquirlas y lesiones en las extremidades.

El secretario de Salud señaló que los elementos recibieron atención para estabilizarlos antes de su traslado a instalaciones médicas militares.

Respecto a posibles civiles lesionados, indicó que no contaba con un reporte completo, debido a que algunos pudieron recibir atención en establecimientos particulares.

Saquean ocho tiendas de conveniencia durante jornada de violencia

Además de los enfrentamientos y bloqueos, la violencia registrada durante el fin de semana alcanzó a establecimientos comerciales de Guasave.

De acuerdo con los reportes recabados, ocho tiendas de conveniencia fueron vandalizadas y saqueadas.

Entre los establecimientos afectados se encuentran:

Seis tiendas Oxxo .

. Dos tiendas Kiosko.

En estas últimas se reportó el robo de mercancía y 9 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron durante la jornada de violencia que siguió a la detención del presunto líder criminal, cuando también se registraron bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos de Sinaloa.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas específicamente por los saqueos a estos establecimientos.

Reportan ingreso de hombre armado a hospital del IMSS en Guasave

El secretario de Salud de Sinaloa también confirmó un incidente en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Guasave.

De acuerdo con el funcionario, un hombre armado ingresó a las instalaciones médicas, lo que motivó la intervención de elementos federales.

Las fuerzas de seguridad acudieron al hospital para revisar las instalaciones; sin embargo, cuando llegaron, la persona ya se había retirado.

No se informó sobre personas lesionadas por este incidente ni se precisaron los motivos por los cuales el individuo ingresó armado al establecimiento.

¿Qué ocurrió durante la captura del “Chapo” Isidro en Sinaloa?

El viernes 20 de noviembre, elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron un operativo en Guasave para detener a Fausto Isidro Meza Flores.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, integrantes del grupo criminal intentaron impedir la captura mediante ataques armados contra las fuerzas federales.

Durante los enfrentamientos murieron cuatro militares que se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio.

Las autoridades también reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos en diferentes puntos de la región.

El operativo concluyó con la detención de ocho personas, entre ellas Meza Flores, identificado por las autoridades como dirigente de la organización criminal Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Entre los detenidos también se encuentran Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como su primo y segundo al mando, y José “N”, identificado como su cuñado y operador financiero.

Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La captura de “El Chapo” Isidro, quien figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, derivó en una jornada de violencia cuyos efectos continuaron reportándose durante el fin de semana.

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