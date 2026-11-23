Anciano con Alzheimer sobrevive 11 días en la Amazoní Foto: IA

Un hombre de 74 años con Alzheimer fue encontrado con vida después de pasar 11 días perdido en la selva amazónica de Brasil. Janarino Ferreira dos Santos sobrevivió comiendo frutos silvestres, bebiendo agua de fuentes naturales y durmiendo sobre lechos improvisados con hojas, informaron rescatistas.

El adulto mayor desapareció el pasado 10 de noviembre, luego de adentrarse en una zona boscosa en las afueras de Macapá, capital del estado de Amapá, al norte de Brasil.

Así sobrevivió 11 días perdido en la Amazonía

De acuerdo con los reportes de medios locales, Ferreira dos Santos logró alimentarse con frutos de buriti, una palmera característica de la región amazónica, y encontró agua en fuentes naturales.

Nerivan da Silva, uno de los guardaparques que participó en el operativo, contó al portal brasileño G1 que los equipos encontraron lechos improvisados con hojas de açaí.

También localizaron huellas que mostraban que el hombre caminaba en círculos y regresaba a lugares por los que ya había pasado.

La vegetación densa de la selva complicó las labores de búsqueda, debido a que en algunas zonas la visibilidad se reduce a unos cuantos metros.

Familia pidió que continuaran las búsquedas

La desaparición de Janarino movilizó a sus familiares, quienes difundieron información para ayudar a localizarlo.

Nueve días después de que se perdió, su nieta Sara Montes publicó un video en Instagram para pedir que no suspendieran el operativo.

En su mensaje, aseguró que los bomberos contemplaban detener las labores de búsqueda el domingo.

“No se olviden de nosotros, no se olviden del abuelo”, expresó la joven.

Encuentran con vida a Janarino Ferreira

El hombre fue localizado el viernes 20 de noviembre, aproximadamente a 10 kilómetros del lugar donde desapareció, según publicaciones del grupo de guardaparques y uno de los rescatistas.

En las imágenes difundidas del rescate se observa al adulto mayor sentado entre la vegetación, con ropa interior y una mirada desorientada. Posteriormente, varios hombres lo trasladaron en una camilla improvisada para sacarlo de la selva.

Janarino es un antiguo trabajador de la minería informal y tenía experiencia desplazándose por zonas selváticas.

De acuerdo con el portal G1, el hombre permanecía hospitalizado tras su localización.

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