Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la educación y las Becas para el Bienestar son fundamentales para atender las causas que llevan a algunos jóvenes a acercarse a grupos delictivos.

Durante la entrega de apoyos educativos en Villanueva, Zacatecas, sostuvo que el abandono del sistema educativo durante años contribuyó al contexto de violencia que enfrenta el país.

“Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país; eso se los puedo asegurar. La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, expresó.

De igual forma, Sheinbaum destacó que su gobierno busca garantizar que los jóvenes permanezcan en las aulas mediante apoyos económicos y la construcción de nuevos espacios educativos, tanto de nivel medio superior como universitario.

La presidenta señaló que una de sus prioridades es que todos los jóvenes mexicanos tengan acceso a un lugar en preparatoria y universidad, además de contar con una beca para continuar sus estudios.

“Como Presidenta, lo que más quiero, lo que más deseo es que todos los jóvenes mexicanos tengan un espacio en la preparatoria y un espacio en la universidad, que todas y todos puedan ser becados y, ¿saben qué?, lo vamos a lograr”, afirmó.

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