Así quedan los encuentros de la Liguilla del Apertura 2026. Foto: Cuartoscuro

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene a sus ocho equipos clasificados, entre los que se encuentran Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca quienes se disputarán los cuartos de final, que comenzarán el miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, el acomodo definitivo de los enfrentamientos depende del cierre de la jornada 17.

La fase final del futbol mexicano reunirá a los ocho mejores equipos de la tabla general, que competirán en eliminatorias de ida y vuelta por un boleto a las semifinales.

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El 1-0 de Chivas sobre Cruz Azul en la última jornada dejó al Rebaño como superlíder y terminó de acomodar los cuartos de final del Apertura 2026



🐐 (1) Chivas vs. (8) Pachuca

🚂 (2) Cruz Azul vs. (7) León

🦅 (3) América… pic.twitter.com/z3IABGMCJI — Claro Sports (@ClaroSports) November 23, 2026

¿Cómo quedan los cruces de cuartos de final del Apertura 2026?

De acuerdo con las posiciones de la tabla general, los enfrentamientos de cuartos de final se perfilan de la siguiente manera:

Chivas vs Pachuca

Cruz Azul vs León

América vs Monterrey

Atlas vs Toluca

¿Qué equipos clasificaron a la Liguilla de la Liga MX?

Los ocho clubes que aseguraron su participación en la fase final del Apertura 2026 con sus respectivas posiciones son:

Chivas Cruz Azul América Atlas Toluca Monterrey León Pachuca

Monterrey consiguió el último boleto disponible después de vencer a Pumas en la jornada 17. Con ese resultado, los Rayados aseguraron su participación en la fase final y dejaron fuera a Tijuana.

El torneo contempla la clasificación directa de los ocho primeros lugares, sin una ronda de Play-In.

¿Cómo se definen los enfrentamientos de la Liguilla?

La Liga MX establece los cruces de cuartos de final conforme a las posiciones de los equipos al terminar la fase regular.

El primer lugar enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto.

Las eliminatorias se disputarán a dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. Los clubes mejor ubicados en la tabla general tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series como locales.

Además, en caso de empate en el marcador global durante los cuartos de final, avanzará el equipo que haya terminado mejor ubicado en la clasificación

¿Cuándo comienzan los cuartos de final de la Liga MX?

La Liguilla del Apertura 2026 comenzará el miércoles 25 de noviembre, con los primeros encuentros de cuartos de final.

El calendario contempla las siguientes fechas:

25 y 26 de noviembre : partidos de ida de cuartos de final

: partidos de ida de cuartos de final 28 y 29 de noviembre : partidos de vuelta de cuartos de final

: partidos de vuelta de cuartos de final 2 y 3 de diciembre : partidos de ida de semifinales

: partidos de ida de semifinales 5 y 6 de diciembre: partidos de vuelta de semifinales

Los horarios específicos de cada enfrentamiento deberán confirmarse mediante la programación oficial de la Liga MX.

¿Cuándo se jugará la final del Apertura 2026?

La final de la Liga MX está contemplada originalmente para el jueves 10 y domingo 13 de diciembre.

Sin embargo, el calendario podría modificarse debido a la participación de Toluca en la Copa Intercontinental.

Si los Diablos Rojos avanzan a la final, los encuentros por el campeonato se trasladarían al 24 y 27 de diciembre.

De esta manera, la fecha en que se conocerá al campeón del Apertura 2026 dependerá de los equipos que consigan llegar a la última instancia del torneo.

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