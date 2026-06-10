¿Tacos para iniciar el día? En Japón, el desayuno tradicional es muy distinto

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¿Cómo es un desayuno tradicional japonés? Foto: Getty Images/Cuartoscuro

En México, el ritmo de vida suele dejar poco tiempo por las mañanas, por lo que desayunar algo abundante, como tacos, suele ser una práctica común antes de trabajar, ir a la escuela o hasta en un día libre, algo que, tal vez en otros países, no sea así.

Japón es uno de ellos, donde, por cuestiones culturales y nutricionales, el menú del primer alimento del día es distinto y más balanceado.

¿En qué consiste un desayuno tradicional en Japón?

Como mencionan distintos sitios turísticos, como japonismo.com, el objetivo de un desayuno tradicional en Japón es brindar energía para todo el día y se basa en los principios del Ichiju Sansai, que significa, literalmente, “una sopa y tres platos”.

Con este contexto, un desayuno típico japonés está compuesto por:

Arroz blanco

Sopa miso

Pescado a la parrilla

Guarniciones como alga nori, verduras encurtidas (tsukemono), tamagoyaki (tortilla japonesa dulce), y natto (soja fermentada)

Té verde

Arroz, sopa miso y pescado, los protagonistas

Como menciona el sitio Muy japonés, al arroz blanco hervido se le llama “gohan” y puede servirse solo o acompañarlo con tamago (huevo) o natto (soja fermentada) o simplemente aderezarlo con furikake.

En cuanto a la sopa miso, su preparación también dependerá de otros ingredientes conforme el gusto del consumidor y la estación del año. También se le puede añadir tofu, setas, algas y verduras.

Mientras que, para referirse al pescado, que suele ser a la parrilla, se utiliza la palabra yakizakana. En general, si es pequeño, puede servirse entero.

Los turistas pueden disfrutar de un desayuno tradicional japonés en lugares conocidos como Ryokan, que son alojamientos tradicionales, y los Minshuku.

El desayuno japonés y la filosofía del washoku

El desayuno tradicional japonés también refleja los principios del washoku, nombre que recibe la cocina tradicional de Japón y que fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2013.

De acuerdo con la “Guía para saber comer en Japón”, de la Organización Nacional de Turismo de Japón, esta filosofía gastronómica pone énfasis en el equilibrio nutricional, el uso de ingredientes frescos y de temporada, así como en el respeto por los sabores naturales de cada alimento.

Por ello, una comida compuesta por arroz, sopa, pescado y pequeñas guarniciones se considera una forma ideal de comenzar el día.

Un desayuno muy diferente al mexicano

Mientras que en México muchas personas comienzan el día con tacos, tamales, chilaquiles, tortas o huevos preparados de distintas formas, en Japón, el desayuno tradicional suele incluir arroz blanco, sopa miso, pescado a la parrilla y té verde.

Aunque ambos estilos buscan aportar energía para arrancar la jornada, las diferencias reflejan las costumbres, ingredientes y tradiciones gastronómicas que han acompañado a cada país durante generaciones.

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