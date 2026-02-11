Los mejores vestidos del almuerzo de nominados a los Oscar 2026: Emma Stone, Elle Fanning y más celebridades

GENERANDO AUDIO...

Los mejores vestidos del almuerzo de nominados Oscars 2026. Foto: AFP

La temporada de premios continúa y este martes 10 de febrero de 2026 se celebró el esperado almuerzo de nominados a los Premios Oscar, uno de los eventos más elegantes y simbólicos del camino hacia la gala más importante del cine.

La cita tuvo lugar en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, y reunió a gran parte de los actores, actrices, directores y creativos que competirán en la próxima edición de los Premios de la Academia.

Aunque se trata de un evento más relajado que la alfombra roja oficial, el almuerzo se ha convertido con los años en un termómetro de estilo, donde las celebridades apuestan por looks sofisticados, frescos y cuidadosamente pensados.

Aquí no hay excesos ni dramatismo extremo, predominan las siluetas limpias, los tonos suaves y una elegancia diurna que anticipa lo que veremos en la noche de los Oscar.

Emma Stone

Entre las asistentes que acapararon miradas estuvo Emma Stone, quien una vez más confirmó su estatus como referente de estilo en Hollywood. La actriz, nominada este año por “Bugonia”, apostó por una imagen pulida y natural, acorde con la esencia del evento.

Emma usó un blazer largo con un escote bajo hasta el ombligo, donde usó un adorno floral en color negro, un look sobrio en el que simulaba no usar nada debajo; su estilismo se complementó por su maquillaje natural y su cabello corto arriba de los hombros.

Kate Hudson

Otra de las figuras que destacó fue Kate Hudson, quien se dejó ver con un look elegante y luminoso, fiel a su estilo relajado pero siempre chic. La actriz optó por una propuesta que equilibró comodidad y glamour.

La actriz nominada por “Canción para dos”, usó un vestido suelto en un color rojo brillante, mismo que complementó con guantes largos en color negro y que lució junto con zapatos altos negros con un detalle blanco al frente.

En el cabello Hudson optó por usarlo suelto y dejar ver sus pendientes pequeños, pero brillantes, además de un maquillaje natural que iba de maravilla.

Elle Fanning

La actriz es sinónimo de estilismo y en los últimos años suele aparecer en las alfombras rojas y eventos luciendo looks destacados, esta ocasión no fue la excepción.

La intérprete nominada por “Valor sentimental” llegó al evento luciendo un look que combinaba la elegancia de un traje, con lo chic de un vestido, en la parte de arriba usó una silueta estructurada que le marcaba los hombros y los brazos, mientras que en la parte de abajo una abertura en la pierna dejaba ver su estilo arriesgado, pero sensual.

Leonardo Di Caprio

El actor lució un conjunto negro que acompañó sin corbata. un blazer cruzado y solo usando una camisa de color blanca.

Timothée Chalamet

El actor regresa a los Premios Oscar, ahora por su trabajo en “Marty Supremo” y para esta ocasión usó un traje color azul metálico que combinó de maravilla con una camisa blanca y zapatos negros.

Jacob Elordi

El actor nominado al Oscar por “Frankenstein” llegó usando un look en distintos colores oscuros, usó un blazer en un tono negro, un pantalón verde oscuro y unos zapatos cafés, que combinó con una corbata de rayas.

Michael B. Jordan

Otro de los nominados que estuvo presente en el almuerzo fue Michael B. Jordan, quien usó un conjunto en color gris, se trató de un blazer cruzado y un pantalón holgado que contrastó con un adorno en color rojo a la altura del pecho.

Teyana Taylor

La actriz nominada por “Una batalla tras otra” llegó al evento usando un vestido en color negro que usó con una capa brillante; el look completo marcó un estilismo interesante que hizo juego con su cabello corto y su maquillaje.

Ethan Hawke

El actor nominado por “Luna Azul” apareció en el evento usando un blazer negro y una corbata vaquera con detalles en dorado.

Benicio del Toro

Benicio del Toro no pudo faltar y se le pudo ver usando un traje en color verde oscuro que combinó con una corbata del mismo tono.

Chloé Zhao y Josh Safdie

Los directores nominados también se hicieron presentes, Josh Safdie usó un traje en color café que combinó con una corbata en color lila, Chloé Zhao apareció con un vestido negro con transparencias largas en las piernas.

Más allá de la moda, el evento tiene un valor simbólico importante, pues es la única ocasión en la que todos los nominados se reúnen antes de la ceremonia.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el próximo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, sede habitual de la ceremonia más importante del cine a nivel mundial. En esta edición, correspondiente a la 98ª entrega de los Premios de la Academia, se reconocerá a lo mejor del cine estrenado durante el último año, reuniendo a las principales figuras de la industria frente y detrás de cámaras.

Previo a la gran noche, la Academia organiza una serie de eventos clave que forman parte del calendario oficial de la temporada de premios, entre ellos el almuerzo de nominados, que se realiza semanas antes de la ceremonia.

Este encuentro no solo sirve como un espacio de celebración para quienes han sido nominados, sino que también marca el inicio de la recta final rumbo a los Oscar, cuando se intensifican las campañas, las entrevistas y las apuestas sobre quiénes se llevarán la estatuilla dorada.

La gala del 15 de marzo será el punto culminante de esta temporada, con la esperada alfombra roja, las actuaciones musicales y la entrega de los premios más codiciados del séptimo arte, consolidando una vez más a los Oscar como el evento cinematográfico más influyente del año.

