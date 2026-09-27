Amnistía Internacional llama al Ejército a entregar toda la información sobre el caso Ayotzinapa

Foto: Cuartoscuro

Han pasado 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el Ejército aún no entrega toda la información sobre el caso, aseguró Amnistía Internacional, llamando al Gobierno federal a que la institución cumpla con el mandato judicial que le ordena entregar todos los archivos.

Agregó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otras organizaciones han destacado que falta información en los 853 folios del caso, donde se corroboraría “la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”.

Han pasado 12 años desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.



12 años de búsqueda de sus familias.

12 años de obstáculos.

12 años sin verdad ni justicia.

Y todavía hay información que el Ejército no entrega.#Ayotzinapa12Añoshttps://t.co/eByctmfoJF pic.twitter.com/5PnpZIQ4qi — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 26, 2026

¿Qué dijo Amnistía Internacional sobre los 43 de Ayotzinapa?

A través de un comunicado, Amnistía Internacional, sección mexicana, llamó este sábado al Gobierno federal a hacer que el Ejército entregue toda la información con la que cuenta sobre la Noche de Iguala, y que podría dar más datos sobre lo que ocurrió con los estudiantes.

Asimismo, destacó que entre los faltantes figuran videos de las cámaras del Palacio Municipal de Iguala, Guerrero, borrados posteriormente, que, acotó, podría tratarse de desaparición de pruebas y encubrimiento, así como datos sobre la detención y traslado de normalistas.

“El ejército aún no entrega información con la que cuenta pese a que hay un mandato judicial que se lo ordena, videos que podrían aportar elementos importantes para la misma fueron borrados y, si bien las diligencias continúan, la lentitud con que se desarrollan ha conducido a más de una década de impunidad”

Amnistía Internacional, México

Agregó que el Estado mexicano “tiene la obligación de hacer todo lo necesario para esclarecer la desaparición de los estudiantes y llevar ante tribunales ordinarios a quienes resulten sospechosos de responsabilidad penal, mediante juicios justos”, resaltando que hay un mandato judicial que ordena que debe ser entregada toda la información.

“La transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada”

Edith Olivares Ferreto / directora ejecutiva Amnistía Internacional, México

Toda vez que la organización resaltó que “el ocultamiento de información ha sido una constante en el desarrollo de la investigación”, recordando que el GIEI señaló en su mensaje final que la información recibida era “parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”.

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