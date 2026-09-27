“La vida se nos está acabando”, padres de normalistas de Ayotzinapa exigen regreso del GIEI

Foto: Ricardo Rivera

A 12 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sus padres y cientos de manifestantes exigieron al gobierno el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la presentación de folios con informes de inteligencia del Ejército sobre lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014.

La movilización inició a las 4:30 la tarde en la glorieta del Ángel de la Independencia. La marcha encabezada por algunos de los padres de los normalistas avanzó por Paseo de la Reforma.

Integrantes del “bloque negro” y anarquistas lograron colarse y realizaron desmanes. Destrozaron al menos dos puestos de revistas, rompieron vidrios de bancos y restaurantes y forzaron la reja de una tienda de conveniencia para saquear botellas de vino, cigarros y otros artículos. Los anarquistas portaban martillos, cadenas, huevos con pintura y petardos que detonaron en numerosas ocasiones.

En tanto, los padres de los normalistas y el resto del contingente marcharon hasta el Zócalo, donde se realizó un mitin.

“Desafortunadamente, compañeros y compañeras, llegamos a 12 años sin tener información del paradero de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa” Isidoro Vicario / abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Uno de los padres señaló que en estos 12 años ya han fallecido ocho de sus compañeros.

“Hoy se cumplen 12 años de exigir justicia una justicia que desafortunadamente en México no la hay… Esa es la petición que de todo corazón les pide un padre de familia que de verdad hasta cierto punto ya está cansado, ya tenemos enfermedades crónicas todos los padres y que la vida se nos está acabando en la búsqueda de nuestros hijos ¿y por qué los buscamos?, porque los amamos” Mario / padre de César Manuel González

Exigió el regreso del GIEI para avanzar en la localización de los estudiantes.

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