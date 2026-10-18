Ataque con drones ucranianos deja incendio en terminal petrolera rusa de San Petersburgo

Foto: Getty Images | |Ilustrativa

Un ataque con decenas de drones ucranianos provocó un incendio en una terminal petrolera de San Petersburgo y alcanzó un centro de datos en la periferia de la segunda ciudad de Rusia, informaron el domingo las autoridades y una empresa afectada.

La defensa aérea rusa derribó durante la noche 126 drones en la región de Leningrado, que rodea la urbe noroccidental de San Petersburgo, informó en Telegram el gobernador regional Alexandre Drozdenko. Indicó que cayeron escombros de drones sobre viviendas, vehículos y el tendido eléctrico, lo que provocó apagones breves, pero no se reportaron heridos.

En la ciudad, el ataque ucraniano provocó incendios en “dos infraestructuras civiles” de tres barrios, así como “en el territorio de la Terminal Petrolera de San Petersburgo”, precisó el gobernador local, Alexandre Beglov, quien agregó que “por motivos de seguridad, la actividad del aeropuerto [internacional] de Púlkovo ha sido restringida”.

Por su parte, la red social rusa VK reportó un ataque con drones contra un centro de datos en la región de Leningrado, aunque aseguró que sus servicios continúan funcionando normalmente.

Los ataques ocurren luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijera esta semana que su país reanudaría los bombardeos contra refinerías rusas en represalia por la ofensiva contra su territorio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha criticado los ataques ucranianos contra las instalaciones petroleras rusas, firmó el viernes una orden que levanta las sanciones y aranceles contra los ingresos energéticos rusos.

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