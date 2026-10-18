Incendio destruye Ayuntamiento de Limoges, en Francia, y derrumba torre del siglo XVII

Limoges, Francia, tras los disturbios. Foto: AFP

Las protestas sociales en Francia derivaron en nuevos disturbios que dejaron graves daños en un edificio histórico de la ciudad de Limoges, donde un incendio consumió parte de la sede del Ayuntamiento y provocó el derrumbe de su torre con campanario.

El siniestro ocurrió después de una manifestación convocada para denunciar la situación de la educación pública, el elevado costo de la vida y los señalamientos de violencia policial. Las llamas se extendieron por el inmueble mientras los servicios de emergencia trabajaban para evitar que el fuego destruyera por completo la construcción.

Incendio provoca el derrumbe del campanario del Ayuntamiento de Limoges

Medios locales informaron que la torre con campanario se derrumbó mientras el fuego avanzaba rápidamente por el edificio. De acuerdo con lo dicho, las llamas amenazaban con consumir lo que quedaba de la sede municipal durante la noche.

El incendio se propagó por una de las dos alas del inmueble hasta alcanzar el tejado. La estructura no resistió el calor y las vigas cedieron, lo que agravó los daños en el edificio.

🇫🇷 Limoges : un incendie est en cours à l'hôtel de ville, après qu'un groupe d'individus a attaqué le bâtiment lors de violences survenues au terme de la manifestation samedi. Le feu a atteint le toit, dont les poutres menacent de s'effondrer. pic.twitter.com/n2YDJ9Yfhl — Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2026

Autoridades atribuyen el fuego a los disturbios tras una protesta

Según la información difundida, el incendio habría sido provocado por un grupo de individuos durante los disturbios registrados al término de la movilización social.

Posteriormente, el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, confirmó que el fuego fue provocado en el contexto de los enfrentamientos relacionados con las protestas.

🇫🇷🔥 Limoges city hall set on fire by rioters at the end of the Oct. 17 protest; the bell tower collapsed and the prefect says the building is "largely lost"



Rioters attacked Limoges' hôtel de ville late Saturday afternoon after the Oct. 17 cost-of-living march, breaking windows… pic.twitter.com/SCIqe5EhRx — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 17, 2026

Un edificio histórico afectado por las llamas

Aunque la torre con campanario corresponde a una construcción del siglo XVII, la sede municipal fue inaugurada en 1883 y su diseño arquitectónico está inspirado en el Ayuntamiento de París.

Los bomberos trabajaron para contener el incendio e impedir que las llamas consumieran el resto del inmueble. La magnitud de los daños y el derrumbe de la torre convirtieron el siniestro en uno de los episodios más graves registrados durante los disturbios en la ciudad.

Hôtel de Ville de Limoges. Architecte: Charles-Alfred Leclerc (1843-1915) grand prix de Rome. Inauguré en 1883. Inscrit Monument historique en 1975. pic.twitter.com/ZD5OTcUcCu — Nicolas Milovanovic (@MilovanCavor) October 17, 2026

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