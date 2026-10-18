FGR va contra exfiscal de Chihuahua por traición a la patria tras operativo con agentes de la CIA: Godoy

Foto: Captura de video

El exfiscal general de Chihuahua, César “N”, fue aprehendido por no informar oportunamente a la Federación sobre la intervención de agentes extranjeros en un operativo en El Pinal, municipio de Morelos, además de que no había justificación para su presencia en el lugar, aseguró Ernestina Godoy.

Asimismo, la fiscal general aseguró que los trabajos de investigación determinaron que el exfuncionario habría incurrido en traición a la patria en materia de seguridad nacional, destacando que la fiscalía estatal ejecutó esta mañana una orden de aprehensión en su contra por delitos del fuero local.

¿De qué acusa la FGR al exfiscal de Chihuahua?

A través de un comunicado y un videomensaje, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), habló sobre la aprehensión de César “N”, exfiscal general de Chihuahua, por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, informó la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos.

Acotó que la detención se realizó este 17 de octubre en la ciudad de Chihuahua, luego de que un juez federal concediera la orden tras trabajos de investigación que incluyeron más de 100 actos de gabinete y de campo.

Ello, derivado del operativo realizado en abril en El Pinal, Morelos, donde la FGR aseguró y desmanteló un laboratorio clandestino de drogas. Según Godoy Ramos, el exfiscal habría ordenado y coordinado, durante meses, el despliegue irregular, en el que participaron personas extranjeras sin autorización.

Añadió que, de acuerdo con las indagatorias, la intervención de dos ciudadanos estadounidenses no tenía justificación y que las autoridades estatales carecían de facultades para realizar acciones reservadas a la Federación, además de que habría omitido informar oportunamente a las autoridades federales y en su lugar comunicó los hechos a personas extranjeras.

De igual forma, recordó que, tras el operativo, al descender de la sierra, ocurrió un accidente vehicular en el que murieron dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y dos personas estadounidenses, agentes de la CIA.

En tanto que destacó que, a la par de la FGR, la Fiscalía General de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión contra César “N” por diversos delitos del fuero local.

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