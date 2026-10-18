Poderoso incendio en base militar en Canadá dejó muertos y heridos, confirman autoridades

Foto: AFP | Ilustrativa

Las autoridades de Canadá informaron este sábado que un gran incendio se desató en la base militar de Wainwright, en la provincia occidental de Alberta, dejando un número indeterminado de víctimas y heridos, aún por especificar.

El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, confirmó que hubo víctimas mortales y heridos, sin proporcionar más detalles, y aseguró que el incendio está “siendo monitorizado muy de cerca”, sin especificar si está bajo control, en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena pública canadiense CBC.

🚨🇨🇦 BREAKING: DEADLY EXPLOSION ROCKS CANADIAN MILITARY BASE!



Multiple fatalities and injuries confirmed after an explosion and massive fire at Canadian Forces Base Wainwright in Alberta.



Powerful winds fueled the flames as emergency crews rushed to the scene.



Canada's Defence… pic.twitter.com/PMegnSKS5W — Decode Conflict (@DecodeConflict) October 18, 2026

“Las Fuerzas Armadas canadienses, el Departamento de Defensa Nacional y los socios del gobierno federal, incluidos los de seguridad pública, están trabajando con el gobierno de Alberta y los gobiernos municipales para movilizar todo el apoyo necesario”, declaró McGuinty.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, alertó en sus redes sociales sobre el incendio y aseguró que “colabora estrechamente” con el gobierno de Alberta, y particularmente con su primera ministra, Danielle Smith, quien calificó el incendio como “significativo y trágico”. Ambos trasladaron su apoyo al personal afectado.

A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta.



Our thoughts are with all the brave women and men affected.



We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our… — Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026

Asimismo, el distrito municipal de Wainwright informó que los servicios de emergencias evalúan “activamente la situación” y trabajan para “proteger a las personas, los bienes y la infraestructura crítica de la zona”.

Se espera que en las próximas horas las autoridades canadienses precisen más detalles sobre la cifra real de afectados por el incendio.

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