Poderoso incendio en base militar en Canadá dejó muertos y heridos, confirman autoridades
Aún se desconoce la razón del incendio, que, según reportes, se habría extendido por el viento en la zona.
Las autoridades de Canadá informaron este sábado que un gran incendio se desató en la base militar de Wainwright, en la provincia occidental de Alberta, dejando un número indeterminado de víctimas y heridos, aún por especificar.
El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, confirmó que hubo víctimas mortales y heridos, sin proporcionar más detalles, y aseguró que el incendio está “siendo monitorizado muy de cerca”, sin especificar si está bajo control, en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena pública canadiense CBC.
“Las Fuerzas Armadas canadienses, el Departamento de Defensa Nacional y los socios del gobierno federal, incluidos los de seguridad pública, están trabajando con el gobierno de Alberta y los gobiernos municipales para movilizar todo el apoyo necesario”, declaró McGuinty.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, alertó en sus redes sociales sobre el incendio y aseguró que “colabora estrechamente” con el gobierno de Alberta, y particularmente con su primera ministra, Danielle Smith, quien calificó el incendio como “significativo y trágico”. Ambos trasladaron su apoyo al personal afectado.
Asimismo, el distrito municipal de Wainwright informó que los servicios de emergencias evalúan “activamente la situación” y trabajan para “proteger a las personas, los bienes y la infraestructura crítica de la zona”.
Se espera que en las próximas horas las autoridades canadienses precisen más detalles sobre la cifra real de afectados por el incendio.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.