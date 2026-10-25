Detienen a 128 personas en Barcelona tras disturbios y saqueos

Detenidos en Barcelona. Foto: AFP

La policía de Barcelona detuvo a 128 personas, entre ellas 73 menores de edad, durante la noche del sábado por presuntos actos vandálicos, daños en la vía pública y saqueos registrados durante una manifestación no autorizada en el centro de la ciudad.

De acuerdo con los Mossos d’Esquadra, los incidentes incluyeron ataques a comercios y daños en espacios públicos. Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de jóvenes, muchos vestidos de negro, corriendo por las calles y agrediendo establecimientos después de reunirse en una plaza céntrica.

Barcelona doesn't sleep, shop windows smashed, stores looted, street on fire. The apocalypse has arrived in Spain too. pic.twitter.com/eH3JSbXhUW — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Barcelona investiga los disturbios y saqueos

La jefa de los Mossos d’Esquadra, Sílvia Catà, informó que las autoridades preparan los expedientes correspondientes para remitir los casos de los menores a la Fiscalía de Menores y los demás al tribunal competente.

En declaraciones, Catà precisó que únicamente dos de las personas detenidas tenían antecedentes judiciales, mientras la policía continúa analizando los perfiles de quienes participaron en los disturbios.

Robatori i perseguiment policial a Pelai pic.twitter.com/NJCG7jFxOW — LUX (@ASAPLUX_) October 24, 2026

La funcionaria describió los hechos como episodios de “violencia gratuita” y señaló que los grupos involucrados no estaban organizados formalmente. Según su explicación, la convocatoria se difundió mediante redes sociales, particularmente TikTok.

Los incidentes también dejaron 15 agentes heridos: 14 integrantes de los Mossos d’Esquadra y uno de la Guardia Urbana, de acuerdo con el balance policial.

Unbelievable images. Stores stormed and looted. Barcelona, like Paris, Brussels, Milan, Rome, and other European cities. Europe in total chaos. pic.twitter.com/aKhDMhTZZV — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Investigan convocatoria difundida en redes sociales

Las autoridades buscan esclarecer cómo se organizó la concentración y determinar la participación de las personas detenidas en los daños y saqueos. La investigación contempla el análisis de los perfiles de los involucrados y la documentación de los hechos para establecer posibles responsabilidades.

Así, la presencia de 73 menores entre los detenidos implica que una parte importante de los expedientes deberá ser atendida por las autoridades especializadas en justicia juvenil, según mencionaron las autoridades.

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