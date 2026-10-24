VIDEO: No sólo en Francia; incendios, saqueos y enfrentamientos llegan a una protesta juvenil en Barcelona

Se registran disturbios, ahora en Barcelona. Foto: AFP

Las protestas juveniles llegaron a Barcelona, España, cuando una concentración de estudiantes y jóvenes terminó en disturbios, incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía. Los incidentes se registraron en la plaza Catalunya y calles cercanas, donde las autoridades desplegaron agentes para contener a grupos de manifestantes que causaron daños a establecimientos y mobiliario urbano.

La movilización fue convocada a través de redes sociales y reunió a jóvenes, algunos vestidos de negro y con el rostro cubierto. Durante la jornada, grupos de participantes levantaron barricadas, incendiaron contenedores y lanzaron piedras contra elementos de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña.

De acuerdo con reportes de medios españoles, cerca de un centenar de personas fueron detenidas durante los incidentes, aunque la cifra requiere confirmación mediante un balance oficial de las autoridades.

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¿Qué pasó durante las protestas juveniles en Barcelona?

Los incidentes comenzaron alrededor de las 19:00 horas del sábado, cuando grupos de manifestantes empezaron a desplazarse por La Rambla, plaza Catalunya y otras calles del centro de Barcelona.

Según los reportes, algunos participantes utilizaron barras para causar daños a bicicletas, motocicletas y estructuras instaladas en la vía pública.

En las inmediaciones de La Rambla Catalunya, los manifestantes levantaron una barricada con mobiliario urbano, bicicletas y motocicletas, a la que posteriormente prendieron fuego.

Los bomberos acudieron para controlar los incendios registrados en distintos puntos de la zona.

También se reportaron saqueos y daños en comercios, entre ellos establecimientos de informática, joyerías y puestos de flores. Algunos participantes rompieron escaparates y golpearon las cortinas metálicas de negocios que habían cerrado.

Los enfrentamientos ocurrieron en una zona que registraba afluencia de turistas, compradores y residentes durante la tarde del sábado.

Protestas en España fueron convocadas por redes sociales

La concentración se organizó mediante mensajes difundidos en redes sociales y grupos de mensajería, donde se invitaba a jóvenes a reunirse en el centro de Barcelona.

La convocatoria circuló bajo el lema “Instituts Indignats”, relacionado con el movimiento estudiantil francés “Lycéens Indignés”, que ha impulsado movilizaciones durante las últimas semanas en Francia.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios españoles, algunos participantes buscaban reproducir las protestas registradas en territorio francés.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que exista una organización única detrás de los disturbios ni que todos los participantes compartieran las mismas demandas.

La manifestación no había sido comunicada previamente a las autoridades municipales, según informó el Ayuntamiento de Barcelona.

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Riots and mass-looting in Barcelona tonight



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Policía cierra accesos a plaza Catalunya por disturbios

Ante los enfrentamientos, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona desplegaron un operativo en el centro de la ciudad.

Los agentes realizaron intervenciones para dispersar a los manifestantes y restringieron el acceso a las zonas donde se registraban incendios y daños materiales.

El perímetro de seguridad comprendió sectores entre La Rambla, Gran Vía, plaza Urquinaona y Universitat.

Además, las autoridades ordenaron el cierre de los accesos a la estación de plaza Catalunya, utilizada por servicios de Metro y trenes de cercanías.

El transporte continuó operando, aunque sin realizar paradas en la estación afectada durante las restricciones.

Así han asaltado una tienda de PC Componentes en Barcelona: pic.twitter.com/mkX4Ne2rxW — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 24, 2026

Comercios y restaurantes de las inmediaciones también cerraron sus puertas para evitar daños y posibles saqueos.

La policía catalana advirtió a la población sobre la presencia de grupos con el rostro cubierto que estaban quemando contenedores, dañando mobiliario urbano y lanzando objetos contra los agentes.

Gobierno de Cataluña condena disturbios en Barcelona

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, condenó los actos de violencia registrados durante la manifestación.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que las protestas forman parte de los derechos democráticos, pero rechazó las agresiones y los daños a establecimientos y espacios públicos.

Illa también agradeció el trabajo de los Mossos d’Esquadra para proteger a la ciudadanía y a los comercios afectados.

El mandatario sostuvo que las personas responsables de los destrozos deberán responder por sus acciones.

Manifestantes intentaron ingresar a una acampada por la vivienda

Los disturbios también se desarrollaron cerca de una acampada por el derecho a la vivienda, instalada desde hace aproximadamente tres semanas en la plaza Catalunya.

Durante los incidentes, algunos jóvenes intentaron acceder al campamento, pero los organizadores y participantes impidieron su ingreso.

Kiara Monroy, portavoz de la acampada, explicó que los participantes buscaban mantener el carácter pacífico de su movilización y evitar que se relacionara con los enfrentamientos registrados en las calles cercanas.

La violència no té cabuda a Catalunya. Mai. Vull agrair el treball dels @mossos d'Esquadra per protegir la ciutadania i el comerç. Protestar és un dret democràtic. Agredir, intimidar o causar destrosses no ho és. No hi ha cap causa que justifiqui la violència. Qui protesta… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 24, 2026

La protesta por la vivienda se desarrollaba de manera independiente de la concentración juvenil convocada para este sábado.

Los incidentes dejaron daños en comercios, vehículos y mobiliario urbano, mientras las autoridades continuaban con las labores de seguridad y la identificación de las personas involucradas.

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