Lluvias, frío y posibles tornados: así estará el clima este domingo
Pese a que bajó de intensidad, el huracán Vance continuará afectando al país este domingo.
Para este domingo 25 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 30 estados, así como temperaturas bajas, propias del frente frío 3 y del huracán Vance.
Vance, como huracán de categoría 1, continuará afectando costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco donde, además de lluvias, se prevén rachas de viento y alto oleaje.
A su vez, el SMN señala que podrían formarse torbellinos/tornados en el norte de Chihuahua, debido a las intensas rachas de viento previstas.
¿Dónde lloverá este domingo 25 de octubre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Puebla
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sinaloa
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Morelos
- Tlaxcala
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 25 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa
- 30 a 35 °C: Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- Vientos de 40 a 60 km/h: Coahuila y Chihuahua
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 4.0 a 5.0 metro de altura: costas de Michoacán y Guerrero
- Oleajes de 3.0 a 4.0 metro de altura: costas de Colima
- Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Jalisco y Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias aisladas. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 18 a 20 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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