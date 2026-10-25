Lluvias, frío y posibles tornados: así estará el clima este domingo

| 04:20 | Ángel Sánchez | Uno TV

Pese a que bajó de intensidad, el huracán Vance continuará afectando al país este domingo.
Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 25 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 30 estados, así como temperaturas bajas, propias del frente frío 3 y del huracán Vance.

Vance, como huracán de categoría 1, continuará afectando costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco donde, además de lluvias, se prevén rachas de viento y alto oleaje.

A su vez, el SMN señala que podrían formarse torbellinos/tornados en el norte de Chihuahua, debido a las intensas rachas de viento previstas.

¿Dónde lloverá este domingo 25 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Coahuila
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Puebla
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sinaloa
  • Nuevo León
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Morelos
  • Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 25 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa
  • 30 a 35 °C: Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Michoacán, Guerrero y Oaxaca
  • Vientos de 40 a 60 km/h: Coahuila y Chihuahua
  • Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 4.0 a 5.0 metro de altura: costas de Michoacán y Guerrero
  • Oleajes de 3.0 a 4.0 metro de altura: costas de Colima
  • Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Jalisco y Oaxaca
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias aisladas. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 18 a 20 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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