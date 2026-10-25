Lluvias, frío y posibles tornados: así estará el clima este domingo

Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 25 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 30 estados, así como temperaturas bajas, propias del frente frío 3 y del huracán Vance.

Vance, como huracán de categoría 1, continuará afectando costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco donde, además de lluvias, se prevén rachas de viento y alto oleaje.

A su vez, el SMN señala que podrían formarse torbellinos/tornados en el norte de Chihuahua, debido a las intensas rachas de viento previstas.

¿Dónde lloverá este domingo 25 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sinaloa

Nuevo León

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Morelos

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 25 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa

Sinaloa 30 a 35 °C: Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Michoacán, Guerrero y Oaxaca

: Michoacán, Guerrero y Oaxaca Vientos de 40 a 60 km/h : Coahuila y Chihuahua

: Coahuila y Chihuahua Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 4.0 a 5.0 metro de altura: costas de Michoacán y Guerrero

costas de Michoacán y Guerrero Oleajes de 3.0 a 4.0 metro de altura: costas de Colima

costas de Colima Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Jalisco y Oaxaca

costas de Jalisco y Oaxaca Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias aisladas. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 18 a 20 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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