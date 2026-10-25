Obama critica a Trump por Irán y los precios; el presidente de EE. UU. responde

Obama y Trump intercambian acusaciones. Foto: AFP

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama arremetió contra Donald Trump por el aumento del costo de vida y la guerra contra Irán, durante mítines en Ohio y Michigan para respaldar a candidatos demócratas rumbo a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. El mandatario respondió con ataques personales contra su antecesor y pidió votar por el republicano Mike Rogers, quien busca un escaño en el Senado.

Obama participó en actos de campaña en Cleveland, Ohio, donde apoyó al demócrata Sherrod Brown, y en Detroit, Michigan, para respaldar a Abdul El-Sayed, quien compite contra Rogers. En ambos encuentros llamó a los electores a participar y planteó los comicios como una oportunidad para exigir cuentas a la administración republicana.

It was good to be back in Michigan to support @JocelynBenson as your next Governor and @AbdulElSayed as your next U.S. Senator!



They are working to change the lives of Michiganders for the better. Make sure to vote early or on Election Day at https://t.co/N8UGsdynxO. pic.twitter.com/PF2MVIhSWo — Barack Obama (@BarackObama) October 25, 2026

Obama responsabiliza a Trump por los precios y la guerra con Irán

Durante su intervención en Cleveland, el exmandatario acusó a Trump de tomar malas decisiones y de iniciar una guerra innecesaria. También sostuvo que las políticas de la Casa Blanca han contribuido al encarecimiento de productos y combustibles, una de las principales preocupaciones de los votantes.

Obama defendió además el acuerdo nuclear con Irán alcanzado durante su presidencia en 2015, al señalar que la diplomacia permitió limitar el programa atómico iraní sin recurrir a ataques militares. Trump retiró a Estados Unidos de ese pacto en 2018 e impuso nuevas sanciones a Teherán.

En Michigan, Obama insistió en que las elecciones del 3 de noviembre representan una oportunidad para poner límites al Gobierno y recuperar mecanismos de rendición de cuentas. Los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara de Representantes o del Senado, actualmente dominados por los republicanos.

Trump responde y pide votar por Mike Rogers

A través de su red social Truth Social, Trump calificó de incompetente la presidencia de Obama y lo acusó de haber entregado miles de millones de dólares a Irán y facilitado el camino para que desarrollara un arma nuclear.

El presidente también cuestionó el respaldo de Obama a El-Sayed, a quien lanzó descalificaciones personales y acusaciones sobre sus posturas políticas. Asimismo, pidió a los votantes de Michigan apoyar a Mike Rogers, a quien describió como un candidato confiable.

Por último, Trump defendió su gestión económica y aseguró que su Gobierno ha impulsado el empleo y la industria automotriz. Sin embargo, el aumento de los precios de los combustibles y las consecuencias económicas de la guerra con Irán se mantienen entre los temas centrales de la campaña.

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