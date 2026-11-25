El Papa pidió no olvidar el “rostro humano” de la crisis climática. Foto: AFP.

El Papa León XIV calificó como “preocupante” el fracaso de las negociaciones climáticas en la COP31 de Turquía, donde varios países rechazaron incluir una regulación sobre los combustibles fósiles para reducir el impacto ambiental provocado por los hidrocarburos.

Este miércoles, el sumo pontífice lamentó que la cumbre terminara sin “compromisos claros” para abordar la crisis provocada por esos combustibles.

“Ante la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos, resulta preocupante que la COP31 haya terminado sin que la comunidad internacional alcanzara compromisos claros para abordar esta crisis de manera seria y responsable”, dijo al terminar la audiencia general en la plaza de San Pedro.

El Papa León XIV agregó en X que el manejo de combustibles fósiles “exige un renovado sentido de responsabilidad compartida: nuevas formas de solidaridad entre las naciones y cambios de fondo en los comportamientos, en los sistemas socioeconómicos y en la gobernanza de nuestras sociedades”.

Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional a asumir un “compromiso renovado para promover una cultura del autocuidado de la creación”.

“No olvidemos nunca el rostro humano de la crisis climática, que afecta a la vida de millones de personas, golpea a comunidades enteras y compromete las posibilidades de las generaciones futuras.”

En otras ocasiones, el Papa León XIV ha subrayado la necesidad de proteger a la naturaleza, siguiendo la línea de su predecesor, Francisco.

¿Por qué fracasó la cumbre de la ONU sobre cambio climático?

La COP31 se celebró en Antalya, Turquía, a partir del 9 de noviembre. Debía concluir el día 20, pero se prolongó hasta el 22 por falta de consenso entre los países.

Y es que, hubo un desacuerdo debido a que el borrador final del acuerdo no mencionaba explícitamente a los combustibles fósiles, ni establecía una ruta para reducir su uso mundial.

El borrador, impulsado por Turquía y Australia, daba mayor importancia al desarrollo de tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono.

La Unión Europea, Reino Unido y otras naciones vulnerables al cambio climático defendieron que en el acuerdo se reconociera expresamente la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas.

Sin embargo, países con economías dependientes de la producción y exportación de hidrocarburos, como Rusia y Arabia Saudita, se negaron a incorporar una redacción más explícita sobre una eliminación progresiva de combustibles fósiles.

De igual forma, tuvieron un desacuerdo en la ayuda económica que los países desarrollados deben brindar a naciones más vulnerables para adaptarse al cambio climático. El borrador no establecía compromisos claros sobre la financiación para la adaptación.

Los países no desistieron de sus intereses, por lo que la cumbre de la ONU sobre el cambio climático terminó sin aprobarse el principal acuerdo político, conocido como cover decision.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.