La impartición de justicia en México mide los casos con una “doble vara”, resalta María Amparo Casar, al contrastar la rapidez con la que se revivió un expediente administrativo de hace nueve años contra exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) como Edmundo Jacobo, frente a la pasividad de las autoridades para localizar a Guadalupe Taddei y al empresario Hernández Casillas, pese a existir elementos suficientes para investigarlos por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.

Para Noticias en Claro, la analista señala que este patrón de impunidad selectiva —que compara con casos como Segalmex o la diferencia de trato entre figuras cercanas al oficialismo y opositores— demuestra que la justicia actúa con celeridad contra los adversarios políticos mientras protege a quienes pertenecen al régimen, a la vez que advierte que el país enfrenta un momento crítico ante la inminente definición de los criterios de representación legislativa y la necesidad de nombrar a una presidencia interina en el INE mediante el diálogo con la oposición.

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