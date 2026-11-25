¡Saca el paraguas! Prevén lluvias este miércoles en CDMX

El clima en la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 25 de noviembre estará marcado por cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos durante la tarde.

En la capital del país se esperan temperaturas mínimas de 11 a 13 grados y máximas de 19 a 21 grados, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el clima en CDMX este miércoles 25 de noviembre?

Durante la mañana se prevé ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros en 24 horas.

Las condiciones meteorológicas previstas para la Ciudad de México son:

Temperatura mínima: de 11 a 13 °C.

de 11 a 13 °C. Temperatura máxima: de 19 a 21 °C.

de 19 a 21 °C. Cielo medio nublado a nublado.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento de hasta 40 km/h.

Probabilidad de chubascos durante la tarde.

El ambiente se mantendrá de fresco a templado durante el día, incluso por la tarde.

¿Cuál será el clima en el Estado de México?

Para el Estado de México también se pronostica cielo medio nublado a nublado, con presencia de bruma y bancos de niebla durante la mañana en zonas altas.

Por la tarde se esperan condiciones similares a las de la capital, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

En Toluca, la temperatura mínima será de 5 a 7 grados, mientras que la máxima oscilará entre los 18 y 20 grados.

En general, el Valle de México registrará una jornada con ambiente fresco a templado, nubosidad y probabilidad de precipitaciones durante la segunda mitad del día.

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