¡No olvides la chamarra! CDMX tendrá lluvias y bajas temperaturas
Consulta el clima en CDMX este miércoles 25 de noviembre: prevén lluvias, temperaturas de 11 a 21 grados y rachas de viento de hasta 40 km/h.
El clima en la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 25 de noviembre estará marcado por cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos durante la tarde.
En la capital del país se esperan temperaturas mínimas de 11 a 13 grados y máximas de 19 a 21 grados, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
¿Cómo estará el clima en CDMX este miércoles 25 de noviembre?
Durante la mañana se prevé ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros en 24 horas.
Las condiciones meteorológicas previstas para la Ciudad de México son:
- Temperatura mínima: de 11 a 13 °C.
- Temperatura máxima: de 19 a 21 °C.
- Cielo medio nublado a nublado.
- Viento de componente norte de 10 a 20 km/h.
- Rachas de viento de hasta 40 km/h.
- Probabilidad de chubascos durante la tarde.
El ambiente se mantendrá de fresco a templado durante el día, incluso por la tarde.
¿Cuál será el clima en el Estado de México?
Para el Estado de México también se pronostica cielo medio nublado a nublado, con presencia de bruma y bancos de niebla durante la mañana en zonas altas.
Por la tarde se esperan condiciones similares a las de la capital, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.
En Toluca, la temperatura mínima será de 5 a 7 grados, mientras que la máxima oscilará entre los 18 y 20 grados.
En general, el Valle de México registrará una jornada con ambiente fresco a templado, nubosidad y probabilidad de precipitaciones durante la segunda mitad del día.
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