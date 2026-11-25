Foto: Cuartoscuro

En el contexto de los golpes de alto impacto contra el crimen organizado, como la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la cooperación bilateral en materia de seguridad ha permitido alcanzar resultados históricos en el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y la detención de objetivos prioritarios.

Durante una recepción con motivo del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en la residencia oficial de Estados Unidos en México, el diplomático subrayó el trabajo coordinado entre ambas naciones, destacando la aprehensión de cinco objetivos prioritarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) registrados durante su gestión.

“Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de México, y hemos logrado la frontera más segura de nuestra historia”, afirmó el representante estadounidense.

Asimismo, Johnson detalló el intercambio y captura de objetivos prioritarios de crimen organizado entre ambos países, enfatizando el impacto humano detrás de estas operaciones:

“México ha realizado 188 traslados de criminales a Estados Unidos, bajo nuestra custodia, mientras que Estados Unidos ha transferido más de 360 delincuentes buscados de regreso a México. México también ha arrestado a cinco individuos que figuraban en la lista de los Diez Más Buscados de nuestro FBI, cinco desde que estoy aquí. Eso es bastante impresionante. Detrás de todos estos números hay vidas”, puntualizó.

Resultados en cifras de la cooperación bilateral

Durante su intervención, el embajador recordó los principales indicadores de decomisos y la caída en el tráfico ilícito alcanzados de manera conjunta:

Sobredosis : Reducción de muertes por sobredosis en Estados Unidos en más del 40%.

: Reducción de muertes por sobredosis en Estados Unidos en más del 40%. Tráfico de armas : Incautación de más de 56 mil armas de fuego en territorio estadounidense.

: Incautación de más de 56 mil armas de fuego en territorio estadounidense. Decomiso de drogas: Aseguramiento de más de 500 toneladas de narcóticos ilegales y más de nueve millones y medio de pastillas de fentanilo en México.

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