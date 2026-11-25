Foto: Melina Ochoa / Archivo

Si tienes previsto circular por Paseo de la Reforma o el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), toma precauciones. Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se esperan al menos tres marchas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), cuyos contingentes se dirigirán al Zócalo capitalino y al Hemiciclo a Juárez.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se estima la participación de más de mil 500 personas en las tres marchas, además de concentraciones de colectivos que se reunirán en distintos puntos de la capital para incorporarse a las movilizaciones.

Imagen: UnoTV

También se prevén manifestaciones de gaseros en las casetas de cuatro autopistas que conectan con la CDMX y una concentración de 5 mil personas en el Monumento a la Revolución.

En total, la SSC contempla para este miércoles cuatro marchas, 11 concentraciones, tres citas agendadas, cuatro rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento.

Marchas por el 25N en CDMX: horarios y recorridos

Las movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer comenzarán desde la mañana y continuarán durante la tarde en la alcaldía Cuauhtémoc.

Marcha del Observatorio de Deudores Alimentarios

El Observatorio de Deudores Alimentarios realizará una marcha para visibilizar la violencia económica y vicaria en México.

11:00 horas: concentración en la glorieta La Joven de Amajac, ubicada en Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez.

concentración en la glorieta La Joven de Amajac, ubicada en Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez. 11:30 horas: colocación de un tendedero de denuncias.

colocación de un tendedero de denuncias. 13:00 horas: inicio de la marcha rumbo al Zócalo capitalino.

inicio de la marcha rumbo al Zócalo capitalino. Aforo estimado: 300 personas.

En la movilización también participarán las organizaciones Toma mi Mano “Juntas Somos más Fuertes” y Violeta Ecatepec.

Marcha de la Red de Mujeres por el Bienestar PILARES

Hora de concentración: 14:30 horas.

14:30 horas. Punto de reunión: Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera.

Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera. Primer destino: glorieta La Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma y avenida Morelos.

glorieta La Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma y avenida Morelos. Destino final: Hemiciclo a Juárez, ubicado en avenida Juárez número 50.

Hemiciclo a Juárez, ubicado en avenida Juárez número 50. Aforo estimado: 200 personas.

Marcha de la colectiva Coordinación 8M

Bajo la consigna “¡No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo en violencia!”, colectivos y organizaciones marcharán para exigir un alto a los feminicidios en México, justicia para las víctimas y personas desaparecidas, así como garantías para una vida libre de violencia.

Hora de concentración: 15:30 horas.

15:30 horas. Punto de reunión: glorieta La Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma y avenida Morelos.

glorieta La Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma y avenida Morelos. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Aforo estimado: mil personas.

Entre las demandas de las manifestantes también se encuentran tipificar el feminicidio en grado de tentativa, frenar la criminalización de las colectivas feministas y defender el derecho a decidir.

¿Qué vialidades podrían verse afectadas por las marchas del 25N?

Debido a los puntos de concentración y destinos de las movilizaciones, las siguientes vialidades y zonas de la CDMX podrían registrar afectaciones a la circulación durante este miércoles:

Paseo de la Reforma

Avenida Morelos

Avenida Juárez

Plaza de la República

Plaza de la Constitución

Inmediaciones del Monumento a la Revolución

Alrededores del Hemiciclo a Juárez y Palacio de Bellas Artes

Si tienes previsto circular por estas zonas, considera salir con anticipación y tomar en cuenta los horarios de las movilizaciones.

Colectivos se reunirán en Coyoacán y Xochimilco para sumarse a las marchas del 25N

La SSC también contempla concentraciones de colectivos que posteriormente se incorporarán a las marchas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Coyoacán

11:00 horas: integrantes de Pan y Rosas se reunirán en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Se esperan 200 personas.

integrantes de Pan y Rosas se reunirán en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Se esperan 200 personas. 12:00 horas: la colectiva Las con o sin Capuchas se concentrará en la escultura Los Bigotes, ubicada en Circuito Escolar e Investigación Científica, en Ciudad Universitaria. Se prevé la asistencia de 200 personas.

Ambos grupos se trasladarán hacia la estación Universidad de la Línea 3 del Metro para acudir a la marcha que partirá de la glorieta La Joven de Amajac rumbo al Zócalo.

Xochimilco

11:00 horas: integrantes del colectivo Rojo Amanecer se reunirán en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 “Gabino Barreda”, ubicada en avenida de la Noria y prolongación Ignacio Aldama.

Se espera la participación de 80 personas, quienes se incorporarán a los contingentes que acudirán a la marcha del 25N.

Gaseros anuncian manifestaciones en cuatro autopistas este miércoles

A partir de las 11:00 horas, integrantes del Gremio Gasero Nacional realizarán manifestaciones en las casetas de cuatro autopistas que conectan con la Ciudad de México:

México-Querétaro.

México-Pachuca.

México-Cuernavaca.

México-Puebla.

Los manifestantes exigen el cese de presuntas extorsiones por parte de autoridades, comisiones y márgenes operativos justos, frenar la competencia desleal y agilizar los trámites vehiculares.

La SSC estima la participación de 250 personas. La agenda de movilizaciones no establece cierres totales de las autopistas.

Prevén concentración de 5 mil personas en el Monumento a la Revolución

A las 09:00 horas, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se reunirán en el Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera.

La concentración se realizará con motivo del cierre de campaña del candidato de la planilla azul a la presidencia del sindicato.

De acuerdo con la SSC, se espera una asistencia de 5 mil personas.

Otras marchas y manifestaciones hoy en CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

10:00 horas: marcha de la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio”, del Jardín Pushkin al Hospital Obregón. Se esperan 250 personas.

marcha de la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio”, del Jardín Pushkin al Hospital Obregón. Se esperan 250 personas. 10:00 horas: concentración de la Colectiva de Mujeres Indígenas en el Palacio de Bellas Artes, para exigir justicia y protección para una escritora indígena que denunció agresiones sexuales.

concentración de la Colectiva de Mujeres Indígenas en el Palacio de Bellas Artes, para exigir justicia y protección para una escritora indígena que denunció agresiones sexuales. 11:00 horas: integrantes de la Sección VII del SNTE y la CNTE de Chiapas se reunirán en Palacio Nacional para solicitar atención a sus demandas laborales.

integrantes de la Sección VII del SNTE y la CNTE de Chiapas se reunirán en Palacio Nacional para solicitar atención a sus demandas laborales. 12:00 horas: concentración de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina en la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro.

concentración de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina en la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro. 15:30 horas: integrantes de la CNTE se reunirán en la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González número 48, colonia Juárez.

Alcaldía Cuajimalpa

07:00 horas: concentración de Plataformas Unidas del Poniente en Costco Santa Fe, en rechazo a una propuesta para exigir placas mercantiles y licencias especiales de carga a motociclistas de reparto.

Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza

10:00 horas: concentración de Poder Ciudadano en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Coyoacán.

concentración de Poder Ciudadano en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Coyoacán. 12:00 horas: integrantes de la misma organización se reunirán en la Cámara de Diputados, en Venustiano Carranza.

Rodadas ciclistas hoy en CDMX

La SSC también contempla cuatro rodadas ciclistas para este miércoles 25 de noviembre:

05:50 horas: People for Bikes, desde la colonia Roma Norte y Parque Aztlán, rumbo a La Ranita, en Cuajimalpa.

People for Bikes, desde la colonia Roma Norte y Parque Aztlán, rumbo a La Ranita, en Cuajimalpa. 19:00 horas: Ciclista Antirracista, desde la Secretaría de Movilidad, con destino a distintos puntos de Xochimilco e Iztapalapa.

Ciclista Antirracista, desde la Secretaría de Movilidad, con destino a distintos puntos de Xochimilco e Iztapalapa. 20:45 horas: Team Monas y Husky Biker, desde las Letras de Tlatelolco, con destino sin definir.

Team Monas y Husky Biker, desde las Letras de Tlatelolco, con destino sin definir. 21:00 horas: Roma Bikers Cycling, desde Parque México, con recorrido por avenida Aquiles Serdán y avenida San Joaquín.

Conciertos y otros eventos previstos hoy en CDMX

Durante este miércoles también se realizarán espectáculos y actividades que podrían incrementar la afluencia de personas y vehículos en distintos puntos de la capital.

08:00 horas: SI-Force World Tour, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC.

SI-Force World Tour, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC. 15:00 horas: inicio de la peregrinación anual del pueblo de Iztapalapa y barrios originarios, rumbo a la Basílica de Guadalupe. Se esperan 2 mil 500 personas.

inicio de la peregrinación anual del pueblo de Iztapalapa y barrios originarios, rumbo a la Basílica de Guadalupe. Se esperan 2 mil 500 personas. 17:00 y 21:00 horas: Cirque du Soleil Echo, en Santa Fe.

Cirque du Soleil Echo, en Santa Fe. 18:30 horas: A Perfect Circle, en el Estadio Fray Nano.

A Perfect Circle, en el Estadio Fray Nano. 20:00 horas: Babasónicos, en el Palacio de los Deportes.

Babasónicos, en el Palacio de los Deportes. 20:30 horas: Love of Lesbian, en el Auditorio Nacional.

Love of Lesbian, en el Auditorio Nacional. 21:00 horas: Giant Rooks, en el Teatro Metropólitan.

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